次に読むべき本は？ 池上彰が自身の情報源ともなった話題書55冊をクリアに解説。新潮新書『知の本棚』が本日発売！

株式会社新潮社

ジャーナリスト・池上彰氏が、5月18日に新著『知の本棚』（新潮新書）を刊行。15年にわたり読んできた本の中から、自身の情報源ともなった55冊のベストコレクションを紹介、解説します。

スマホであらゆる情報が手に入る時代に、一見、時間もお金もかかり、障壁が高いように感じる「読書」。ですが、池上彰氏は、脳を鍛え、知をアップデートするのにもっとも効率の良い方法は、実は信頼の置ける本を読むことだと説きます。ジャーナリストとして多方面で活躍し、忙しい日々を送りながらも、NHKの報道記者だった若い頃から現在に至るまで、欠かさずに本を読み続けているそうです。

5月18日発売の新書『知の本棚』では、そんな池上さんが、同じく多忙な現代人に向けて、自身の糧ともなってきた55冊を紹介。池上さんの「知の本棚」に収まるベストコレクションのラインナップと、端的な解説を楽しみながら、次に読むべき本を見つけるのもよいかもしれません。

＜目次より＞

第１章 世界の変化を素早くつかむ

知られざる中国「奥の院」の実態──リチャード・マグレガー『中国共産党』

「西洋」が見誤った現実──エマニュエル・トッド『西洋の敗北』 など

第２章 社会を大きく俯瞰でとらえる

感染症と経済──デヴィッド・スタックラー他『経済政策で人は死ぬか？』 など



第３章 仕事・組織・リーダー論

リーダーシップは全員が持つべきもの──伊賀泰代『採用基準』

大企業の「失敗」に学ぶ──田中周紀『会社はいつ道を踏み外すのか』 など



第４章 自分の頭でよく考える

私たちは何を信頼し、何に不信感を持つのか──キャサリン・ホーリー『信頼と不信の哲学入門』 など

第５章 ベストセラーには気づきがある

女性を不可視化した経済学の欠陥──カトリーン・マルサル『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？』

アメリカ国民四半分の信仰を理解する──加藤喜之『福音派』 など

■書籍内容紹介

本を読んだほうがいい──そう思ってはいても、忙しさから書店に足を運べない人、数多並ぶ中からどれを読めばよいかわからないという人は多い。ジャーナリストとして多忙を極める日々の中でも長年、読書習慣を続け、「書籍こそ実は“タイパ”がいい」「脳を鍛えることができる」と説く著者が、15年にわたり読んできた本の中から、自身の情報源ともなった「精鋭」55冊を紹介、その魅力を解説する。

■著者紹介：池上彰（いけがみ・あきら）

1950（昭和25）年、長野県生まれ。ジャーナリスト。名城大学教授、東京科学大学特命教授、立教大学客員教授など複数の大学で教鞭を執る。慶應義塾大学卒業後、NHK入局。報道記者や番組キャスターなどを経て、1994年から11年間、『週刊こどもニュース』でお父さん役を務める。2005年に独立。『伝える力』『池上彰が話す前に考えていること』など著書多数。

■書籍データ

【タイトル】知の本棚

【著者名】池上彰

【発売日】2026年５月18日

【造本】新書

【定価】946円（税込）

【ISBN】978-4-10-611123-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611123/