newmo、新タクシー法人「湘葉交通」を設立。神奈川県・湘南エリアに今夏新営業所を開業。

newmo株式会社

タクシー事業を展開するnewmo株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 青柳直樹、以下 newmo）は、新たに「湘葉交通株式会社」を設立しました。

あわせて、神奈川県・湘南エリアに「湘南営業所」を開設し、2026年8月の開業を予定しています。本日よりドライバーおよびスタッフの採用を開始しました。

湘葉交通HP：https://newmo-taxi.jp/shoyo(https://newmo-taxi.jp/shoyo)

■「湘葉交通」設立について

newmoは”移動で地域をカラフルに”をミッションに、タクシー事業・人材事業・自動運転タクシー事業等を展開するモビリティスタートアップです。2024年1月の設立以降、これまでに5社のタクシー事業者をグループに迎え、大阪・神奈川・東京・沖縄でタクシー車両は約1,400台、従業員数2,400人を超える体制で地域の移動を支えています。

また、AIを活用した業務DXやオペレーションの集約・統一による経営効率化、採用強化などにも取り組み、事業の拡大を進めてきました。

そして、2026年3月にnewmoグループへ参画した「うみかぜ交通」は、京急タクシーグループから受け継いだ歴史と信頼を基盤に、京浜・湘南エリアでのタクシー事業を展開しています。うみかぜ交通は、その歴史と信頼を継承しながら、テクノロジーを活用した持続可能な移動サービスへの進化を目指しています。

今回新たに設立する湘葉交通は、うみかぜ交通の既存基盤を活かしながら、湘南エリアに新たな営業所モデルを構築する拠点です。車両の清潔さと接客品質を基盤に、地域住民と観光客の双方から継続的に選ばれるタクシー会社を目指します。



「湘葉交通」名前の由来

「湘南」の「湘」と「葉山」の「葉」を組み合わせた社名です。海沿いに広がるこの地域で、日常の暮らしから観光まで、地域全体の移動を担うタクシー会社でありたいという思いを込めました。

タクシーのサービスブランドには、海風薫るこのエリアの気風を受け継ぐ「うみかぜ」を用います。

■ 湘南営業所について

湘南営業所は、観光需要と日常利用が共存する鎌倉市内に位置しており、時間帯や季節によって需要が大きく変動する特性があります。こうした地域特性に対応しながら、安定した供給と効率的な運行の両立を図ります。

また、newmoが培ってきたDX・AI活用の知見を取り入れ、配車や運行の効率化を進めることで、乗務員の負担軽減と安定した稼働の実現を目指します。日常の移動から観光・特別なひとときまで、地域のさまざまな移動ニーズにお応えします。

あわせて、新設営業所として、ドライバーやスタッフが快適に働ける環境を整えます。2026年8月の開業を予定しています。

■ オープニングドライバー・スタッフの募集を開始

本日よりオープニングドライバーの採用を開始しました。

経験者はもちろん、新たにタクシーのお仕事にチャレンジいただく未経験の方、20代・30代の若手ドライバー、女性ドライバーの方の積極採用を進めます。

湘葉交通 公式サイト（ドライバーのご応募はこちらから）

https://newmo-taxi.jp/shoyo

■ 湘葉交通代表 青柳 直樹 コメント

湘葉交通は、長年にわたり地域の移動を支えてきた基盤を受け継ぎながら、新しい時代のタクシーのあり方を実現する拠点です。

これまで築かれてきた信頼やサービス品質を大切にしつつ、テクノロジーの力を活用することで、より持続可能で働きやすい環境を整えていきます。

地域の皆さまの日常の足として、これからも選ばれ続ける存在でありたいと考えています。

<湘葉交通 湘南営業所>

営業所名：湘南営業所

所在地：〒248-0036 神奈川県鎌倉市手広一丁目5番21号

＜湘葉交通 会社概要＞

法人名：湘葉交通株式会社

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号虎ノ門37森ビル 11階

代表取締役：青柳 直樹

資本金：500万円

事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）

＜うみかぜ交通株式会社 概要＞

法人名：うみかぜ交通株式会社

所在地：〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目11番15号

代表取締役：宮崎 聡

事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）、自動車整備事業

＜newmo 会社概要＞

法人名：newmo株式会社

代表 ：代表取締役CEO 青柳 直樹

設立 ：2024年1月4日

所在地 ：

・東京オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号虎ノ門37森ビル 11階

・大阪オフィス

〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2丁目8番16号（夢洲交通内）