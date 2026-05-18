【INNISFREE】洗うたび、トーンアップ*¹ケア。“パック発想”洗顔『ビタC ブライトニング パックフォーム』が新登場！～6月1日（月）より発売～

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、洗うたびにトーンアップ*¹ケアができる、“パック発想”の洗顔料『ビタC ブライトニング パックフォーム』を、2026年6月1日（月）より発売いたします。

開発背景

これまで“洗顔”は汚れを“落とすためのステップ”として捉えられてきましたが、近年、“洗顔”そのものをスキンケアの一部として見直されるようになってきました。

古い角質や毛穴汚れによるくすみ、乾燥による肌のごわつきなど、肌印象を左右する要因が複雑化する中で、“洗いながら整える”という発想への関心が高まりつつあります。

こうした背景を受け、イニスフリーは洗顔の時間をトーンアップ*¹ケアの時間へとアップデートする『ビタC ブライトニング パックフォーム』を開発。

“落とす”だけで終わらない新しいスキンケア習慣を提案します。

ビタC ブライトニング パックフォーム

洗うたび、つるんとなめらかな肌へ。

洗顔時間をトーンアップ*¹ケアへ変える、ビタミンC*²パック洗顔

Point 01.

“洗う”だけで終わらない、トーンアップ*¹ケアのパック発想洗顔

濃密テクスチャーがまるでパックのように肌に密着し、皮脂汚れだけでなく毛穴汚れや古い角質にアプローチ。水を加えることでやわらかな泡へ変化し、不要な汚れをすっきり洗い流しながら、なめらかで明るい印象の肌へ整えます。日やけ止めやナチュラルメイクも落とせます。

Point 02.

ビタミンC*²×緑茶酵素*³を配合。スキンケア発想のクレンジング処方

ビタＣセラムにも配合されているビタミンC*²と緑茶酵素*³を配合。さらにタンジェリンウォーター*⁴やオリーブオイル*⁵、AHA*⁶・PHA*⁷を加えて、不要な角質などの肌ノイズにアプローチしながら肌に潤いを与えて輝きのある肌へ整えます。

Point 03.

リッチなジェラートテクスチャー＆フレッシュな柑橘の香り

伸びの良いジェラート状テクスチャーと、爽やかな柑橘系の香りを採用。毎日の洗顔時間を心地よいスキンケア時間へと導きます。

ヴィーガン処方*⁸、人工香料不使用

眼科医によるテスト済*⁹、敏感肌パネルテスト済*⁹

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/198_1_1d81cca45fce30c28c24826eace4c0a6.jpg?v=202605181151 ]

HOW TO USE

朝・夜のデイリーケアで、日々の皮脂汚れや毛穴汚れ、古い角質をオフ。

■朝の洗顔

寝ている間の皮脂や蓄積物を取り除き、肌をつややか＆なめらかにしてメイクノリを良くします。

1. 乾いた手に適量を取り、乾いた肌に塗り広げ

ます

2. 少量の水を加えながら、優しくマッサージして

泡立てます

3. 十分に洗い流してください

■夜の洗顔

ナチュラルメイク、汚れ、くすみ*¹⁰をワンステップで除去。

洗練された肌の質感とクリアな肌へ整えます。

1. 乾いた手に適量を取り、乾いた肌に塗り広げ

ます

2. 顔全体をやさしくマッサージしながら、

メイク・汚れを溶かします

3. 水を加えて泡立てて、十分に洗い流してくださ

い

スペシャルケアには「1分パック」！

■1分パック

ごわつきが気になる時や特別な日の前に角質ケア＆トーンアップ*¹

1. 乾いた手に適量を取り、乾いた肌にたっぷり

塗り広げます

2. 1分間そのまま置いておきます

3. 少量の水を加えながら、優しくマッサージして

泡立てます

4. 十分に洗い流してください

*¹ 汚れや角質を落とすことによる

*² ３－Ｏ－エチルアスコルビン酸（整肌成分）

*³ プロテアーゼ（整肌成分）

*⁴ ウンシュウミカン果実水（保湿成分）

*⁵ オリーブ果実油（保湿成分）

*⁶ クエン酸（整肌成分）

*⁷ グルコノラクトン（整肌成分）

*⁸ 韓国ヴィーガン認証院にて

*⁹ すべての人に刺激が起こらないというわけではありません

*¹⁰ 角質による

INNISFREEについて

自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社農園で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

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