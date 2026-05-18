機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」切削加工 フラットバーの規格サイズ・対応表面処理を拡充

株式会社ミスミグループ本社

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）は、2026年5月18日より、切削加工（角物）（以下、切削角物）において、フラットバーの規格サイズを拡大するとともに、対応可能な表面処理を追加します。本拡充により、使用頻度が高い板厚3mm・4mm・4.5mmの選択肢が広がり、耐食・耐摩耗性や外観・絶縁性といったニーズに対応可能となります。

今後もミスミはサービスの向上を通して、ものづくり産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供し、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 背景

フラットバーは、幅や厚みが規格化された長方形断面の鋼材で、必要な長さに切断するだけで使用できる汎用性の高い素材です。全面を切削加工する必要がなく加工時間・製造コストを抑えられることから、幅広い分野で活用されています。なかでも板厚3mm・4mm・4.5mmは精度がいらない箇所で必要十分な剛性を確保できるため、装置部品など幅広い場面で使用されています。

また、JIS規格材として広く市場に流通していることから、これまでmeviyでも同等のサイズに対応してほしいという要望が多く寄せられていました。 さらに、耐食・耐摩耗性を高める三価クロメートや硬質クロムメッキ、外観・絶縁性ニーズに応えるアルマイト処理など、用途や使用環境に応じた表面処理を選びたいという声も多くいただいていました。

これらのご要望にお応えし、このたびフラットバーにおいて、板厚3mm、4mm、4.5mmを追加するとともに、三価クロメート白、硬質クロムメッキ、硬質白アルマイト、白アルマイトつや消しなどの表面処理の選択も可能となります。 これにより、配線などをまとめる支持バーやセンサー取付用ブラケット、設備骨格の補強プレートなどの用途で、フラットバーのサイズと表面処理の選択肢が広がり、用途や使用環境に応じた調達がしやすくなります。

■ サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/355_1_9462ffad870ad82fb61d85da316290e1.jpg?v=202605181151 ]

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

▼meviyサービスサイト インフォメーション

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/54834/(https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/54834/)

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もりを行い、独自のデジタル製造システムを駆使することで最短1日での出荷を実現するサービスです。これまで機械部品の調達時に発生していた作業時間を9割以上削減し、お客さまの部品調達業務における非効率を解消します。4年連続で国内シェアNo.1※を獲得していることに加え、第9回ものづくり日本大賞で「内閣総理大臣賞」を受賞するなど、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/(https://meviy.misumi-ec.com/)

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/(https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/)

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル33.9万社（2026年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。