【学研ホールディングス】創業80周年 記念優待「学び応援」実施に関するお知らせ

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）は、創業80周年を機に、より多くの方に当社事業への理解を深めていただくことを目的として、記念株主優待を実施いたします。

■記念優待「学び応援」の概要

▲記念優待「学び応援」の例 ※掲載の商品画像はイメージであり、実際の内容とは異なる場合があります。

・基準日：2026年9月30日

・対 象：１.新規株主（100株以上の保有株数）２.買い増し株主（100株以上の増加株数）

※詳細は下記『対象』をご参照

・内 容：当社グループ商品セット（5,000円相当予定）より、いずれか１つ

・手続き：Web申込（受付開始：2026年11月下旬予定）に基づき、2026年12月以降に発送予定

・本記念優待は一回限りの施策

・TDnet掲載資料（PDF）：https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260515536997.pdf

■実施の背景・目的

当社は創業以来、出版事業を通じて、乳幼児から大人まで、あらゆる世代の学びを支援してまいりました。

このたび創業80周年を迎え、当社グループの事業や取り組みへの理解をより一層深めていただくことを目的として、記念優待「学び応援」を企画いたしました。

本記念優待では、当社グループの特色を感じていただける商品をセット組みし、学びや知的好奇心を応援する内容としております。

これを機に、当社グループへの関心をさらに高めていただければと考えております。

■対象

１.新規株主

2026年3月31日現在の当社株主名簿に記載がなく、2026年9月30日現在の当社株主名簿に新たに記載され、かつ100株以上保有する株主様

２.買い増し株主

2026年3月31日現在および2026年9月30日現在の当社株主名簿に記載された株主様のうち、2026年3月31日（直近基準日）と比較して、保有株式数が100株以上増加した株主様

■内容

記念優待「学び応援」：当社グループ商品セット（5,000円相当予定）より、いずれか1つ

（商品セット例：図鑑 2冊セット等）

■手続き

対象株主様によるWeb申込（受付開始：2026年11月下旬予定）に基づき2026年12月以降に発送予定

※Web申込がない場合は贈呈できません。

■その他（ご留意点）

・本記念優待は、上記条件を満たす株主様を対象とした一回限りの施策になります。

・通常の株主優待制度（以降、通常優待）については、現行制度を継続いたします。本記念優待の対象となり、通常優待の条件を満たす株主様は、記念優待および通常優待の双方にお申込みいただけます。

※通常優待について

当社株主名簿に、2025年9月30日現在から2026年9月30日現在まで3回連続で同一の株主番号で登録され、各基準日において100株以上を保有する株主様が対象となります。

■今後について

本記念優待および通常優待の手続方法、内容の詳細、変更等につきましては、当社IRサイト、株主優待カタログ（12月初旬発送予定）、当社IRメール等にてお知らせいたします。

◆学研ホールディングス IRサイト：https://www.gakken.co.jp/ja/ir.html

優待案内：https://www.gakken.co.jp/ja/ir/individual/benefit.html

◆お問い合わせ先：株主優待事務局：GakkenHD-IR@gakken.co.jp

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。