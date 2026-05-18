人気の本格チーズケーキが、2種のフレーバーでさらなる美味しさとなって登場！「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼 社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、本格スイーツの味わいで人気の「３１PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」より、「３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ」を2026年5月22日（金)から発売します。

人気のチーズケーキが、サーティワンならではのさらなる美味しさを追求してリニューアル！大人気フレーバー「ストロベリーチーズケーキ」と、このケーキ専用に開発したフレーバー「ベイクドチーズケーキ」の2種のフレーバーを使用しました。合わせる洋菓子も、このケーキ専用に開発した、クリームチーズをたっぷり使用した口どけもなめらかな「ベイクドチーズケーキ」。

2種類のフレーバーと洋菓子の三位一体となった美味しさを味わえます。

トッピングにはフレーバーに使用しているチーズケーキピース、クランチ、ロゴ入りチョコレートなどもあしらいました。さらに進化した、こだわりの美味しさをぜひお楽しみください！

商品詳細

◯使用フレーバー

「ストロベリーチーズケーキ」

クリームチーズを使った専用のベイクドチーズケーキと、甘酸っぱいストロベリーリーリボンが絶妙なバランスの大人気フレーバー。ベイクドチーズケーキピースがごろごろと入っていて、贅沢な食感もポイントです。

「ベイクドチーズケーキ」

焼き菓子の濃厚なベイクドチーズケーキをそのままアイスクリームしました。

このケーキ専用に開発したフレーバーです。

「３１PÂTISSERIE」とは

アイスクリーム専門家の独自の視点でつくった、サーティワンならではの「新しいケーキ」です。

誕生日・クリスマス等の記念日以外にも、ちょっとしたご褒美や手土産として日常で楽しんでいただきたいという想いで生まれたアイスクリームケーキの新カテゴリーです。サーティワン自慢のアイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になっていることが最大の特徴で、本格スイーツの味わいが楽しめると大変ご好評をいただいています。

３１ PÂTISSERIEのラインナップ

◯３１ ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ

チーズケーキを、サーティワンならではな美味しさで追求。2つのチーズケーキフレーバーに、洋菓子のベイクドチーズケーキを合わせ、三味一体となった美味しさを追求。

豊かな食感とコクがたまらない味わいに仕上げました。

【価格】2,500円

【サイズ】縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

◯３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン

ラズベリーとホワイトチョコレートのフレーバーに、専用に開発したラズベリーが香るガトーショコラが相性ばっちり。トッピングにはフレーバーと同じハート型菓子やロゴ入りのチョコレートプレートを載せ、見た目の華やかさにもこだわりました。

【価格】2,500円

【サイズ】縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

◯３１ ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ

2種類のフレーバーを使用。「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと「チョコレート」のコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。チョコレート好きにおすすめのケーキです。

【価格】2,500円

【サイズ】縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

◯３１ キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン

とろ～りキャラメルとバニラがマッチした「キャラメルリボン」には、専用に開発したキャラメルケーキを合わせました。さらにキャンディコーティングした3種のナッツをトッピングし食感や味わいに深みを加えています。

【価格】2,500円

【サイズ】縦 約6.5cm×横 約15cm×高さ 約5.8cm

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。