株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズ(本社：東京都港区、代表取締役社長：柴田邦彦、以下「ADK EM」)が運営するMyethos Japan online storeにて「Gift+ 1/8 トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」を2026年5月17日（日）から予約受付中。

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「あら…もうバレちゃったの？水着姿でサプライズしてあげようと思ったのに…」

大人気ゲーム『アズールレーン』より、Gift+シリーズ新作「トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」が1/8スケールフィギュアで登場。

いたずらっぽい笑みを浮かべたトリニダードを、繊細な造形で立体化。透け感のある前髪が顔周りをやさしく彩り、ほんのり赤らんだ頬が印象的です。パール調の水着には、やわらかな光沢のあるフリルをあしらい、白く美しい肌をより一層引き立てています。

更衣室をイメージしたシチュエーションでは、トリニダードが薄いベールをそっとつまみ上げる姿を再現。半ば隠し、半ば見せるような仕草から、しなやかなボディラインがのぞきます。さらに背後の鏡には後ろ姿も映し出され、見えそうで見えない、朧げで魅惑的な美しさをお楽しみいただけます。

指揮官、トリニダードに捕まる準備はできていますか？

【商品情報】

商品名：Gift+ 1/8 トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.

作品名：アズールレーン

サイズ：専用台座付属・全高：約234mm

素材：PVC&ABS&金属&ニット素材&ガラス

セット内容：本体*1（更衣室のシーンを含む仕様）

販売価格（税込）：7,480円

商品ページ

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【販売期間】

予約期間：2026年5月17日（日）1:00～2026年7月31日（金）23:59

発売日（予定）：2027年4月予定

【商品について】

・掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

・商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

(C)Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。

「Myethos Japan online store」

https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）： https://x.com/myethos_co

■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。