つかみ取り復活！！岩手県山田町、『山田にぎわい市』を６月７日に開催。サーモンのつかみ取り、重量あてクイズも楽しめます。

岩手県山田町

岩手県山田町（町長：佐藤 信逸）は、「山田にぎわい市」を2026年６月７日に開催します。今回は、旬の山田町産サーモンのつかみ取り及びサーモン重量あてクイズを行います。また、地元農産物、水産加工品や軽食を販売します。

■山田にぎわい市開催の背景

東日本大震災以前に事業者主体で開催していた「市日」を将来的に復活できるように模索していたところ、新型コロナウイルスの影響により、さらに地域経済は大きな影響を受けました。

このような背景から、地元の生産者や加工業者が気軽に販売できる「山田にぎわい市」を令和4年度から、開催しました。

■山田にぎわい市の概要

出店者：農産物、水産加工品、軽食等を販売。

特設：サーモンのつかみ取り

※5/31までに事前申し込みが必要です。

なお、当日抽選による参加枠も予定しています。

イベント：サーモンの重量あて

■山田町商工観光課商工労働係担当者コメント

今回の「山田にぎわい市」では、山田町では初となる「サーモンのつかみ取り」や「サーモンの重量あて」を企画しました。山田町産トラウトサーモンの魅力を、見て、触れて、楽しみながら体感していただけるイベントとなっております。

また、会場では農産物や水産加工品、軽食など、山田町のおいしい特産品も販売します。子どもから大人まで楽しめる内容となっておりますので、多くの皆さまにご来場いただき、山田町の魅力を感じていただければと思います。山田町内には、おいしい海鮮料理をはじめとした飲食店も多数ありますので、イベント終了後はぜひ町内の飲食店にもお立ち寄りいただき、山田町の“食”をご堪能ください。

■岩手県山田町について

岩手県沿岸中部に位置する山田町は、海岸線は典型的なリアス式海岸で、波静かな「山田湾」、開放的な「船越湾」ではカキやホタテの養殖が行われており、その生産量は岩手でもトップクラスを誇ります。北上山地から三陸リアス海岸へと広がる山林は全国最高レベルの品質の「乾しいたけ」や、香りの強い松茸の産地でもあり、海と山の両方の四季折々の「宝物」に溢れています。

秋には、地元が誇る山田祭りが開催されます。町中を走り回る、暴れ神輿が目玉です。盆や正月には帰省しなくても祭りに合わせて帰ってくる人も多く、町最大の大祭です。

【本件に関するお問い合わせ先】

岩手県山田町 商工観光課 商工労働係

所在地：岩手県下閉伊郡山田町八幡町3-20

電話番号：0193-82-3111

FAX番号：0193-82-3201

Email：shoukou@town.iwate-yamada.lg.jp

山田町公式ウェブサイト：https://www.town.yamada.iwate.jp/