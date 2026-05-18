【5/28開催セミナー】JR東日本×NEC「経済圏を超えて共創する新規事業戦略とは」

日本電気株式会社

日本電気株式会社（以下 NEC）は、東日本旅客鉄道株式会社（以下 JR東日本）、株式会社ジェイアール東日本企画（以下 jeki）、PwCコンサルティング合同会社（以下 PwC）とともに、2026年5月28日（木）に無料セミナー「経済圏を超えて共創する新規事業戦略とは ―JR東日本、NECの取り組みから見出すビジネスチャンス―」を開催します。

本セミナーでは、JR東日本およびNECの実践事例をもとに、経済圏を超えた共創による新規事業創出の可能性を探ります。大企業のオープンイノベーションの最前線を、担当者のリアルな声を通じて学べる機会です。

NECからは、BluStellar（注） Communitiesでweb3コミュニティマネージャーを務める関根 宏が登壇します。また、コミュニティメンバーのPwC 森 寿昭氏も登壇し、JR東日本 藤井 崇史氏、jeki 直井 伸司氏とともにパネルディスカッションを実施。新事業創出の構想から社会実装に至るまでのリアルな課題や成功要因を掘り下げます。

おすすめポイント- 今後のビジネス連携や共創のきっかけづくりにつながる内容です- パネルディスカッションを通じて、企業間連携のリアルな裏側に触れられます- JR東日本、NECの取り組みから、経済圏を超えた共創の可能性を学べますこんな方におすすめ- 企業共創などの取り組みを検討されている方- 自社事業において新たな取り組みを検討されている方- 大企業とのオープンイノベーションにチャレンジされたい方- NEC web3コミュニティの今後の活動内容（実証の構想など）に興味・関心がある方

【タイムテーブル】

16:40 受付開始 / 開場

17:00-17:05 開会のあいさつ

17:05-17:25 JR東日本

17:25-17:50 NEC

17:50-18:00 休憩

18:00-18:30 パネルディスカッション

18:30-18:40 質疑応答

18:40-18:45 閉会のあいさつ

※タイムテーブルは変更となる可能性があります。

【セミナー概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78149/table/1332_1_ad6ed4aab44d9afe5574717c98be32ea.jpg?v=202605181151 ]

※同業種・競合にあたる企業様のご参加はお控えください。

【お申し込み】

参加をご希望の方は、下記のボタンより事前にお申し込みください。

満席の場合は抽選となりますので、参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://20260528.peatix.com/

（注）「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

＜関連サイト＞

BluStellar Communities（NEC web3コミュニティ）

https://jpn.nec.com/nec-community/web3/info.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC バイオメトリクス・ビジョンAI統括部

dpf-pr@dpf.jp.nec.com