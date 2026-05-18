カラーコンタクトレンズ「ワンデー アキュビュー(R) ディファイン(R) モイスト(R) 」シリーズが、『楽天ベストコスメ2026 殿堂入り』！

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー

瞳本来の美しさをひきだすデザインの1日使い捨てカラーコンタクトレンズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン* の「ワンデー アキュビュー(R) ディファイン(R) モイスト(R) 」が、日本最大級のインターネットショッピングモール「楽天市場」において、『楽天ベストコスメ2026 殿堂入り』(https://event.rakuten.co.jp/beauty/bestcosme/halloffame/)を果たしました。「ワンデー アキュビュー(R) ディファイン(R) モイスト(R) 」は、2023年・2024年・2025年の楽天ベストコスメのカラコン・サークルレンズ部門で1位を獲得しており、今回の殿堂入りは長年にわたり多くのユーザーにご支持いただいてきた信頼の証とも言えます。

▼ディファイン(R) 製品の装用イメージを公式Instagramでチェック https://www.instagram.com/acuvue_define (https://www.instagram.com/acuvue_define)

楽天ベストコスメについて

楽天市場「美容・コスメ・香水」ジャンルで販売される商品を、売上やユーザー評価など複数の指標から総合評価し、ランキング形式で選出するアワードです。殿堂入りは、過去の楽天ベストコスメにおいて累計３回以上受賞した製品が選出される称号で、トレンドにかかわらず継続的な人気と品質が評価された結果として贈られます。

楽天ベストコスメ 殿堂入り：https://event.rakuten.co.jp/beauty/bestcosme/halloffame/

楽天ベストコスメ2026 上半期：https://event.rakuten.co.jp/beauty/bestcosme/firsthalf/

「ワンデー アキュビュー(R) ディファイン(R) モイスト(R) 」について

“近寄っても自然できれい”を目指した瞳本来の美しさをひきだすデザインで、瞳の安全性・快適性も追求したカラーコンタクトレンズです。

デザインの特長

１.手描きデザインだから自然に盛れる

ディファイン(R) 専属デザイナーが瞳を研究し、“自然で、瞳本来の美しさをひきだすデザイン”を手描き（1）。虹彩をもとにしてデザインされているので、自然に盛れて、近寄ってもきれいです。

２.シアーカラーで一人ひとりの個性を活かす

カラーをブレンドし、透け感のあるシアーカラー（2）を制作。シアーカラー（2）だから一人ひとりの瞳本来の色を隠さず、生かしてなじみます。

３.3層レイヤーで瞳に立体感と輝きを与える

奥行き感を与える、ハイライトを入れる、なじませる、この3つのレイヤー（2）で、瞳に立体感と自然な輝きを与えます。

安全性・快適性の特長

１.保湿成分配合で朝から夜まで快適なつけ心地が続く

レンズ内に閉じ込めた保湿成分が水分をキープする独自のラクリオン(R) ・テクノロジー（4）により、朝から夜までうるおいを保ち、快適な装用感が続きます。

２.色素が直接瞳にふれない

レンズ素材に色素を内包する Beauty Wrapped in Comfort（TM）Technology を採用。色素が表出していない、薄くしなやかなレンズを実現します。

３.瞳にやさしい基本性能

紫外線カット（5）、目になじみやすいエッジデザイン、酸素がしっかり届く（6）など、瞳にやさしい仕様です。

製品ラインナップ

2025年10月にぼかしフチ（7）の新色2色（シアー ドリーム・シアー アリュール）を追加し、現在は全11デザインのラインナップで展開中。

用途や好みに合わせてお選びいただけます。

製品ページ：https://www.acuvue.com/ja-jp/products/acuvue-define-1-day/

カラーチャート

1 レンズ模様のデザイン時。一部デザインを除く。

2 一部デザインを除く。

3 PVP：ポリビニルピロリドン

4 弊社独自のテクノロジー名。レンズ素材であるetafilcon Aに、涙液中の成分に似た保湿成分を取り込みました。その保湿成分は持続してレンズ内に留まります。

5 Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより。UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。本製品の使用と、紫外線に起因する眼障害リスク低減の関係については、臨床試験において確認されておりません。

6 酸素透過率（Dk/t値）：33.3×10⁻⁹(cm・mLO2/sec・mL・mmHg) 測定条件35℃(-3.00Dの場合)

7 シアー ドリームおよびシアー アリュールに採用。

* ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンタクトレンズ事業について：日本においては、ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケア ジャパン（法人名：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー、所在地：東京都千代田区、代表取締役プレジデント：ガー ステファン）が、国内初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」を1991年に提供。以来 近視・遠視・乱視・⽼視などのさまざまな視力補正ニーズに対応する多彩な製品をラインナップしています。

販売名：ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト／承認番号：22300BZX00126000

※装用感、見え方には個人差があります

◎ コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず事前に眼科医にご相談の上、検査・処方を受けてお求めください。

◎ 特に異常を感じなくても定期検査は必ず受けるようお願い致します。

◎ ご使用前に必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用してください。

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ジョンソン・エンド・ジョンソンのビジョン事業について

ジョンソン・エンド・ジョンソンには、患者さんの目の健康の向上を目指し革新的な製品を開発してきた長い歴史があります。毎年4,000万人もの人々の「見る力」（Vision）を支え、改善することが私たちのビジョンの実現につながるという思いを込めた“Vision Made Possible” のメッセージの下、あらゆる世代の人が見え方の向上により素晴らしい人生を送る未来の実現に貢献します。

ビジョン事業は、最先端のイノベーション、材料・光科学の専門性、先端技術により、世界初、そして日本初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー(R) 」や、白内障手術領域や屈折矯正手術領域における眼科医療機器、医薬品、サービスを提供し、トータルアイヘルスのリーダーとして患者さんの視力および視機能向上に取り組んでいます。人生100年時代と言われる今、目の健康寿命の延伸に貢献します。

詳しくは以下URLをご覧ください。

https://www.acuvue.com/ja-jp/

https://www.jnjvisionpro.com/ja-jp/

ジョンソン・エンド・ジョンソン について

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそすべてだと考えています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みが、複雑な病を予防、治療、治癒し、治療をよりスマート化した、低侵襲なものに進化させ、一人ひとりの患者さんに合ったソリューションを提供することができる世界を築く力になります。Johnson & Johnson Innovative MedicineとMedTech（メドテック）における専門性を生かし、将来の飛躍的な進化に向けてヘルスケアソリューションの幅広い領域でイノベーションを推し進め、人々の健康に大きなインパクトを与えていきます。

(C) Johnson & Johnson K.K. 2026 (R)登録商標