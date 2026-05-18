【ロフト】「RAINY DAYS 2026」機能とかわいさを味方に、憂鬱な雨の日も楽しく！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、レイングッズを集積した「RAINY DAYS」を4月中旬より展開しています。雨の日のストレスを軽減する機能性の高い雨傘や、視界も明るいクリアな質感のビニール傘、遊び心あふれるデザイン傘などを中心にラインナップ。併せて雨天時に便利な傘ケースやレインウェアなども展開し、憂鬱になりがちな雨の日を楽しく過ごすためのアイテムを種類豊富に取りそろえます。

■開催店舗：全国のロフト及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/) )

■商品例：※価格はすべて税込み ※店舗により取扱商品、規模は異なる

【雨の日のストレスを軽減！機能性のある傘】

●新商品／メモリラカーボン軽量ミニ 50cm(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%A9+%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E8%BB%BD%E9%87%8F%E3%83%9F%E3%83%8B50&searchbox=1)(ニフティカラーズ) 4,950円

生地本体に直接折り目を形成することで、さっと畳みやすい形状記憶と軽さを両立した折りたたみ傘。

開口部が大きく開いて出し入れしやすい収納ケース付き。

●新商品／Shupatto アンブレラ 58cm(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=Shupatto%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A9+58cm&searchbox=1)(マーナ) 7,150円

閉じるだけで生地がまとまる構造の、ベルトがない長傘。骨組みの素材をグラスファイバーに変更したことで従来品より約25g軽量化してリニューアル。

●新商品／Pitta マグネット(ムーンバット) 4,400円 ※一部店舗のみ展開

ハンドルに磁石が内蔵されており、玄関のドアなどにつけて収納できる折りたたみ傘。

【雨の日も気分が上がる、遊び心あるデザイン傘】

●ロフト限定／すみだ水族館×Wpc.ビニール傘 なみなみペンギン ブルー(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=%E3%81%AA%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%BF%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%B3&searchbox=1)(ワールドパーティー) 3,190円

墨田区にある「すみだ水族館」で暮らすペンギンたちが泳ぐ姿をデザインしたジャンプ式のビニール長傘。ペンギンの好物である魚をモチーフにしたチャーム付き。

●新商品／クリアアンブレラ ナミナミ 長傘(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A9+%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%9F&searchbox=1)(ビコーズ) 3,190円

ウェーブ状のラインと裾のパイピングカラーが特徴のビニール長傘。耐久性に優れたグラスファイバー製の骨を使用。

●新商品／Wpc. ジェムストーンアンブレラ(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3&searchbox=1)(ワールドパーティー) 2,970円

宝石から着想を得たデザインのビニール長傘。本体カラーに合わせた天然石チャーム付き。

【雨の日をより快適に過ごすアイテム】

●ロフト限定／RE:PET アンブレラケース(https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&category=&keyword=&q=RE%EF%BC%9APET+%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&searchbox=1)(ビコーズ) 1,980円

内側に吸水性の高いマイクロファイバー素材を使用した収納ケース。２段階のサイズ調整ができ、広げるとタオルのように水滴を拭き取ることも可能。

●新商品／サイクルポンチョ(アセント) 6,600円 ※一部店舗のみ展開

傘メーカー考案の自転車用ポンチョ。前カゴまで覆う広範囲カバーに加え、耐水・防風・UVカット機能なども兼ねそろえた通年使えるアイテム。

●新商品／ショルダーバッグ(アセント) 3,300円 ※一部店舗のみ展開

ビビットカラーが目を引く撥水ショルダーバッグ。163gと軽量ながらA4サイズも収納可能。出し入れしやすい巾着型。