【東宝「ゴジラ」と湖池屋「カラムーチョ・すっぱムーチョ」 夢の対決】「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」 5月18日より順次発売

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、世界的な人気を誇る怪獣「ゴジラ」とコラボレーションした新商品「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」の2品を、2026年5月18日（月）に全国コンビニエンスストア先行、2026年5月25日（月）に全国のスーパーマーケット他一般チャネルで発売します。

今回のコラボレーションは、1995年公開の映画『ゴジラVSデストロイア』に登場した“バーニングゴジラ”が、登場から30周年という節目を迎えたことをきっかけとして実現しました。全身が炎のように燃え上がる姿で多くのファンに強い印象を残した“バーニングゴジラ”の力強い存在感と、「カラムーチョ」ブランドが持つ刺激的な味わいや世界観が重なることで、食べた瞬間に気分が高まるようなワクワク感をお楽しみいただけます。辛さによる高揚感（カラムーチョ）と、酸味による爽快感（すっぱムーチョ）という、それぞれのブランドならではの魅力を、このコラボレーションを通じてご体感いただけます。



「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」は、カラムーチョ独自の辛旨さに、シラチャーソース特有の酸味とにんにくの旨みを組み合わせ、これまでにない“辛旨”な味わいに仕立てました。食べ応えのあるVカット形状を採用し、あと引くおいしさをお楽しみいただけます。パッケージデザインは、“バーニングゴジラ”とカラムーチョのキャラクターである「ヒーおばあちゃん（森田トミ）」をそれぞれ配置した2種類を展開し、並べることで対決シーンが完成する仕様です。



「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」は、ビネガーとレモンによる爽快な酸味に、牡蠣・ホタテ・海老の旨みを加え“すっぱくて旨い”味わいに仕立てました。パッケージデザインは、海鮮だしの旨みが広がるイメージの金色を背景にあしらい、ロゴに巻きつくキングギドラの姿や、攻撃を受けて真っ黒になったすっぱムーチョのキャラクター「ヒーヒーおばあちゃん（森田フミ）」を描き、ゴジラシリーズならではの力強さや迫力を感じさせながら、ブランドらしい遊び心も盛り込んだデザインに仕上げました。



おいしさ怪獣級！！このコラボレーションならではの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。





●「ゴジラ」とは

1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知りません。そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が、日本国内では2026年11月3日(火・祝)“ゴジラの日”に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続けます。

今回コラボレーションする“バーニングゴジラ”は、平成・VSゴジラシリーズの最終作『ゴジラVSデストロイア』（1995年）に登場する、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、その印象的な姿は今でもファンから強い支持を受けています。

また、キングギドラは、『三大怪獣 地球最大の決戦』（1964年）以降、幾度となくゴジラと激戦を繰り広げてきた、シリーズ屈指の強敵として位置づけられています。





【商品概要】

■商品名／内容量

「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」／52g

「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」／52g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年5月18日（月）／全国・コンビニエンスストア先行

2026年5月25日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■カラムーチョ ブランドサイト

(URL) https://mucho.koikeya.co.jp/



■「ゴジラ」 公式X

(URL) https://x.com/godzilla_jp

TM & (C)︎ TOHO CO., LTD.





勝つのはどっち？ゴジラVSカラムーチョ プレゼントキャンペーン

本コラボレーションを記念し、「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」に加え、ゴジラコラボ特別パッケージの「カラムーチョ」定番品を詰め合わせにしたセットが当たるキャンペーンを実施します。トントン相撲で戦う「ゴジラ」と「ヒーおばあちゃん」のどちらが勝つかを予想し、的中した方の中から抽選で55名様が当選者となります。この機会にぜひご応募ください！



【キャンペーン詳細】

■タイトル

勝つのはどっち？ゴジラVSカラムーチョ プレゼントキャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

１.X上で、湖池屋公式アカウント(＠koikeya_cp)をフォロー

２.投稿下の「ゴジラ」と「カラムーチョ」どちらかのボタンをタップしそのまま投稿

３.投稿下の画像をタップし結果動画を確認

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2026年5月18日（月）～2026年5月24日（日）



■プレゼント賞品（55名様）

・「ゴジラVSカラムーチョ シラチャーの逆襲」：2袋

・「キングギドラVSすっぱムーチョ 海鮮総進撃」：1袋

・「スティックカラムーチョ ホットチリ味（ゴジラパッケージ）」：1袋

・「スティックわびさびカラムーチョ 肉ウマわさび（ゴジラパッケージ）」：1袋

・「カラムーチョチップス ホットチリ味（ゴジラパッケージ）」：1袋

・「甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン（ゴジラパッケージ）」：1袋

・「和牛カラムーチョ 冴えるわさび（ゴジラパッケージ）」：1袋

上記8袋をセットにして、抽選で55名様にお送りいたします。



TM & (C)︎ TOHO CO., LTD.

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

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