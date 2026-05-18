フィジカルAIの社会実装に向け、TAIとアスカが戦略的パートナーシップを締結。

Tokyo Artisan Intelligence株式会社

Tokyo Artisan Intelligence株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 CEO・CTO

中原啓貴、以下：TAI）とアスカ株式会社（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長 片山義規、以下：アスカ）は、フィジカルAI※の実装に向けた戦略的パートナーシップを締結いたしました。

現在、日本の産業界における深刻な人手不足は、事業継続を揺るがす喫緊の課題です。

本提携はこの課題に対し、フィジカルAIによってこれまで人手に頼らざるを得なかった非定型作業の完全自動化を目指す第一歩となります。



※フィジカルAI：現実世界の物理的な法則や空間などを認識した上で、様々な環境や状況に対応できるAIのこと。

■パートナーシップ締結の背景

昨今、あらゆる産業現場では深刻な人手不足により、フィジカルAIへの期待が非常に高まっています。



従来のAIは、高度な「判断」は可能でも物理的な「実行（動作）」が伴わず、一方で従来のロボットは精密な「定型動作」は得意でも、状況に応じた「臨機応変な判断」が困難でした。

本提携では、TAIが持つ「脳（AI技術）」と、アスカが培ってきた「体（精密な駆動・ロボット技術）」を統合し、従来は自動化が不可能とされていた非定型な作業や、複雑な環境下における自律的な稼働の実現を目指します。

また、今回の連携を確固たるものにするため、TAIのエンジニアはアスカの子会社である株式会社MIRAI-LABにて、産業用ロボットの技術講習を修了しました。ハードウェアの特性や物理的な制約を深く理解した上でAI開発を行うことで、現場環境へのスムーズな適応と、実効性の高いソリューション提供の実現を目指します。

■実証デモの実施

今後のフィジカルAIの実装を見据え、TAIのエンジニアがアスカ株式会社（愛知県刈谷市）の本社を訪れ、アスカが取り扱うDOBOT社製ヒューマノイドロボット「UNI-ROBO DOBOT Atom-MAX」を用いたAIによる自律作業のデモを行いました。

今回の取り組みは、TAIがアスカの高度なロボティクス技術を直接体感し、フィジカル領域における制御の要諦を学ぶことを主眼としています。実機による検証を通じて得られたフィードバックは、今後のAI開発において極めて重要な知見となります。

使用したロボット

・製品名：UNI-ROBO DOBOT Atom-MAX

・製品ページ：https://www.aska-cobot.jp/dobot/atom/

デモ内容

１.VR技術を用いた模倣学習

今回のデモでは、操作者がVRゴーグルを装着し、ロボットの視点を共有しながら直感的な遠隔操作を行いました。

操作者の身体の動き（ハンドリングや微細な調整）をデータとしてキャプチャすることで、従来のような複雑なプログラミングを介さず、熟練工の「技」や「動き」を直接ロボットに学習させることが可能です。

２.学習データに基づく自律動作

今回のデモでは、基本となる「対象物を掴み、移動させる」動作に加え、色による判別機能を実演。赤と白の対象物を正確に識別し、赤は左側、白は右側のボックスへと仕分ける一連の動作を自律的に行いました。

この技術は、スーパーマーケットでの品出しや物流倉庫での仕分け作業など、多種多様な物品を扱う現場への応用が期待されています。



製品動画：https://www.aska-cobot.jp/dobot/atom/

■今後の展望

現在、TAIおよびアスカでは製造、建設、物流など、深刻な人手不足を抱える特定顧客との実地環境における実証実験（PoC）を開始しています。

中長期においては、日本の現場に適した汎用的な自動化ソリューションを展開し、労働力不足を技術で補う、持続可能な社会インフラの構築を目指します。

■代表コメント

Tokyo Artisan Intelligence株式会社 代表取締役社長 CEO・CTO 中原 啓貴

人手不足社会における決定的な解決策としてフィジカルAIが注目を集める中、TAIはトレンドに先駆けて数年前からアスカ様、MIRAI-LAB様とこの領域に取り組んできました。ロボットを活用した社会実装を完遂するためには、アスカ様が持つロボット技術との融合が必要不可欠です。今後もパートナーとして強力に連携し、日本の人手不足で困っている現場をアップデートしてまいります。

アスカ株式会社 常務取締役 片山 義浩

当社が40年近くロボット開発に携わる中で蓄積してきたノウハウに、TAI様の高度な知能が加わることで、従来は不可能だった領域の自動化がいよいよ現実味を帯びてきました。人手不足の深刻化という近年の社会状況において、昨今の目覚ましいAIの発展は、単なる概念に留まらず、現実の現場で力強く『働く』ための不可欠な要素です。この強力なパートナーシップのもと、知能を得たロボティクスが社会の課題を解決する姿を具体的に示し、人手不足という大きな壁を共に乗り越えていきたいと考えています。

■アスカ株式会社について

・社名：アスカ株式会社

・代表取締役社長：片山 義規

・設立：1953年12月25日

・所在地：愛知県刈谷市新富町2丁目41番地2

・事業内容：自動車部品事業、制御システム事業、ロボットシステム事業

・会社HP：https://www.aska.co.jp/

■Tokyo Artisan Intelligence株式会社 概要

・社名：Tokyo Artisan Intelligence株式会社 （トウキョウ アーチザン インテリジェンス）

・代表取締役社長： CEO・CTO 中原 啓貴

・設立：2020年3月3日

・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3－12 新横浜スクエアビル14階

・事業内容：深層学習アルゴリズムの研究開発、エッジAIプロダクトの開発および販売、AIエキスパート・エンジニアの育成

・会社HP：https://tokyo-ai.tech/