採用ウルトラキャンプ2026 in 京都、新設される「ワークショップエリア」の詳細を公開

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2026年10月14日(水)に京都市勧業館 みやこめっせ（京都府京都市左京区）で開催される採用担当者向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ2026 in 京都』にて新たに設置される「ワークショップエリア」のプログラムおよび登壇者を公開いたしました。

『採用ウルトラキャンプ2026 in 京都』特設サイト：

https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/(https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/)

「採用ウルトラキャンプ」について

採用ウルトラキャンプのコンセプトは、“「採用」をひらこう、そして超えよう。”です。マーケティングやブランディング、ファイナンス、セールス、広報、デザイン、AIなど多領域の専門家と共に採用の考え方や手法を多角的に捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツを多数ご用意しております。

2025年に行われた第1回（京都開催）では、約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが集結し、参加者満足度は95.5%を記録。「採用」をアップデートする場として高い評価を得ました。

第2回となる本年度は京都・福岡2会場合わせて2,000名程度の来場を見込んでおり、日本最大級の採用コミュニティの場を創出します。

新設「ワークショップエリア」とは

※本発表は、2026年10月14日(水)に開催される「京都会場」の情報です。

本年度より新設される「ワークショップエリア」では、「今日から使える、採用の実践知」をテーマに、参加型のワークショップを開催します。

本エリアでは、各分野のトップランナーによるオリジナルワークショップを通じて、参加者同士の交流や議論を行いながら、ワークショップならではの具体的なティップスを提供します。

今回は、3つのテーマを先行公開いたします。



１. 【脱・超多忙】限界ぼっち人事の生存戦略ワークショップ～限られた時間と予算で、採用をどうやりきる？～

- 概要 ： 面接、スカウト、企画、事務、説明会、候補者や紹介会社とのやりとりなど、多岐にわたる採用業務。採用難易度が高まる中、限られた予算と時間の中で、成果を出し続けなければならない現状にお悩みの方も多いと思います。本ワークショップでは、ひとり人事（ぼっち人事）経験者のお二人に、限られた時間の中で、多忙な人事業務を乗り越えるための「生産性向上」「効果最大化」の具体的なノウハウを提供いただきます。- 時間 ： 11:50～12:30- 会場 ： ワークショップエリア登壇者：宮本 和典 氏（株式会社プレイド Head of HRBP）2007年4月に新卒でエン・ジャパンに入社し、法人営業と人事企画を経験後、サイバーエージェントFX→ランサーズ→ウェルスナビの3社で人事責任者を経験。2020年4月にビジネスサイドでプレイド入社。カスタマーサクセスのTeam Headを経て現職。人事コミュニティ「ぼっち人事の会」主催。泉谷 翔 氏（FiVE株式会社 代表取締役）1981年生まれ。大学卒業以来、22年にわたり人事職に従事。主にWeb系のベンチャー/スタートアップに在籍（ココナラ、hey（現:STORES）、Speee 他）。ココナラ社では1人目人事として、20名から150名にいたる急拡大フェーズを経験。人事機能の立ち上げ～IPO（n-4期～）、HR組織のマネジメントに従事。hey社ではTA本部のマネジメントに従事。2022年10月、困っている人事や経営者の力になるべく独立。





２. 学生が集まる/志望度が高まる。すごいインターンのつくり方～知名度や業界イメージに自信がなくても、もう大丈夫です。～



- 概要 ： 就職活動の進め方や情報収集方法が劇的に変化する中、採用の悩みにも変化が生まれています。「会社のことを知ってもらうことが難しくなった」「業界イメージの誤解により、魅力を伝えるのが難しい」など、学生と出会うこと自体が難しくなり、選考に進んでもらうハードルも高まっています。本ワークショップでは、採用難易度が高い小売業界で驚異的な応募数/高い満足度のインターンを実践してきた田辺氏による「人が集まり、満足度を高めるインターン設計術」を大公開。初公開のオリジナルワークショップを体験していただきます。- 時間 ： 14:50～15:30- 会場 ： ワークショップエリア

登壇者：

田辺 智寛 氏（株式会社TeraScale 代表取締役社長）

新卒でNTTデータグループへ入社。その後クスリのアオキへ入社し8年間新卒採用業務に従事し独立。初めての採用業務となる20卒で北陸エリアの採用数を昨年比215％に飛躍させ、社長賞第1号受賞。2021年より新卒採用企画を統括し、採用ブランドを強化。最新の就職人気企業ランキングでは、文系総合17位・理系総合43位を獲得。



３. 【どうすれば選ばれるのか？】話題のカテゴリー戦略を体験～マーケティング専門家直伝。選ばれるために今すぐやるべきこと。～

- 概要 ： 選ぶ採用から、選び選ばれる採用に変わる中「どうすれば候補者に選ばれるのか？」という問いは、おそらく全ての採用に関わる人が持っているでしょう。本ワークショップでは、マーケティング領域で話題沸騰中の「カテゴリー戦略」の専門家である田岡氏がパネルセッションに加えてワークショップ講師としても特別出演。カテゴリー戦略のフレームワーク「4C」や、「カテゴリー浸透の勝ち筋3つのフェーズ、14の施策」など、最新手法をもとに、採用におけるカテゴリー戦略の具体的な実践方法をオリジナルワークショップで体験できます。- 時間 ： 15:50～16:30- 会場 ： ワークショップエリア

登壇者：

田岡 凌 氏（suswork株式会社 代表取締役）

京都大学卒業後、ネスレ社にてネスカフェ、ミロのブランド担当、外資系ブランドマーケティング責任者、スタートアップ CMOを経て、suswork株式会社 代表取締役に。大手企業を中心に約30社のカテゴリー戦略を支援。著書「カテゴリー戦略」が、Amazon8部門1位、マーケティング本大賞受賞。

「採用ウルトラキャンプ2026 in京都」 概要

イベント概要

- 名称 ：採用ウルトラキャンプ2026 in京都- 開催日時 ：2026年10月14日(水) 10時～20時 （予定）- 会場 ：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）- 参加対象 ：採用担当者、経営者/CHROなど（約1,500名を想定）- 主催 ：株式会社ワンキャリア- 参加費 ：無料- 申込方法 ：下記のWebサイトからお申し込みいただけますhttps://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026/kyoto/

コンテンツについて

会場内では、著名人・採用領域内外の有識者がさまざまな講演を行う「セッションエリア」、キャンプで仲間たちと語らうように交流を図れる「コミュニティエリア」、さまざまな知見を持つパートナーやサービスが見つかる「ブースエリア」などをご用意しております。

最新情報の発信について

昨年開催時の様子

今後、カンファレンスの詳細なコンテンツ内容については、以下の公式SNS・メディアでも順次発信してまいります。



・採用ウルトラキャンプ 公式X

https://x.com/saiyo_ultracamp

・採用ウルトラキャンプ 公式note

https://note.com/ultra_camp1016

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/