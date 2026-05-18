日本生協連創立75周年記念事業 小学生向け学研まんが『生協のひみつ』が完成！

日本生活協同組合連合会

日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連、代表理事会長：新井ちとせ）は、2026年3月20日に創立75周年を迎えました。記念事業の一環として、学研の「まんがでよくわかるシリーズ」の一冊として『生協のひみつ～つながり、ささえあう、みんなのくらし～』を制作しました。次世代を担う子どもたちやそのご家族をはじめ、生協を初めて知る方から、すでに親しみのある方まで、幅広い方々に向けて、生協の成り立ちや、大切にしている「つながり」を、わかりやすく紹介しています。

本誌は2026年5月頃より、全国の小学校・特別支援学校、公立図書館、児童館など約2万4千カ所へ寄贈します。物語を通じて、協力の大切さや社会との関わりを考える学びを広げ、生協の原点を伝えていきます。

■本誌について

本誌では、物語を通じて生協の役割や、食の安全、福祉・環境など多様な分野での活動について紹介しています。

１.あらすじ

転校生「イクト」が学芸会の劇づくりに取り組む中で、クラスメイトと協力しながら課題を乗りこえていく様子が描かれます。「イクト」たちは地域イベントでの体験をきっかけに、人とのつながりが問題解決につながることに気づきます。さらに、年配者から生協の立ち上げに携わった話を聴き、消費者が力を合わせて願いを実現してきた歴史を知り、被災地支援や平和の取り組みなどにも触れながら、人びとの協力がどのように社会で活かされているかを学んでいきます。

２.コラム・まめちしきでさらに深く

物語に加え、コラムやまめちしきも充実させており、生協の役割や、食の安全、福祉・環境など多様な分野での活動についてもわかりやすく解説しています。

■書籍概要

タイトル：『生協のひみつ～つながり、ささえあう、みんなのくらし～』

配布先：全国の小学校・特別支援学校、公立図書館、児童館など

約2万4千カ所に寄贈

※書店ではご購入いただけません。

判 型：A5判

ページ数：128P

※GakkenのWebサイトでもご覧いただけます。

URL：https://kids.gakken.co.jp/himitsu/library233/

日本生協連は、今後も組合員のくらしに寄り添ってまいります。あわせて、全国の生協とともに助け合いの組織として、誰もが笑顔で暮らすことができる持続可能な社会の実現を目指してまいります。

＜ご参考＞

●創立75周年記念のロゴとコピーについて

【ロゴ、コピー】

これまでも私たちは様々な課題や社会的な問題解決のために、組合員・生協・取引先などと「つながる」ことで、一歩一歩みらいを切り開いてきました。日本生協連75周年のロゴとしてこれまでの歴史や取り組みを継承しながらみらいに向けて一歩一歩上っていく螺旋階段のイメージを表現しました。

●創立75周年記念事業の3つのテーマと目的

日本生協連は創立75周年となる今年、「歴史の継承」「社会的発信」「感謝と対話」の3つの目的に沿って、年間を通して創立75周年記念事業を行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40982/table/136_1_3b4c288ff3f2c011e0e5228ea1da49d7.jpg?v=202605181151 ]

創立75周年記念特設サイトURL：https://jccu.coop/jccu/history/75th/