「BRISK STAND」とノンアルコールスパーリングドリンク「GUTEN」とのコラボレーション販売を開始!!

株式会社BRISK STAND

日本一の称号を持ち、 “和食にかぶりつけ！”のキャッチコピーで全国的な話題を集めるグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区／代表取締役：添田 有吾）は、2026年5月18日(月)に直営店舗6店舗にてノンアルコールスパーリングドリンク「GUTEN（グーテン）」の販売を開始いたします。

■「GUTEN(グーテン)」について

カラダに必要な成分が補え、ゴクゴク飲める炭酸入りプロテインドリンクです.

植物性プロテイン配合(一部)、シャルドネ果汁15%入りで、甘味料不使用でローシュガー、乳製品・保存料・着色料や動物性成分は無添加で厳選された成分のみを使用したアレルゲンフリーの、ゴクゴク飲めるスッキリした味わいの炭酸入りプロテインです。

爽やかな飲み口とすっきりした後味が特徴で、ハンバーガーやフライなど食事との相性を楽しめる新しいドリンクとして注目されています。

またアレルゲンフリーだからだれでも飲むことができます。

BRISK STANDでは、“食事に寄り添う爽快感”をテーマに、肉の旨みを引き立てながら軽やかに楽しめるドリンクとしてGUTENをセレクトしました。

商品名：GUTEN(グーテン)

販売価格：500円

販売形態：単品販売

販売店舗：札幌店、浅草店、池袋サンシャイン店、鎌倉店、大阪梅田店、神戸本店

特徴：果汁15%、高たんぱく（1缶あたり10g）、ノンアルコール、ヴィーガン対応、人工甘味料・保存料不使用

公式サイト：https://www.guten.jp/(https://www.guten.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/guten_japan/(https://www.instagram.com/guten_japan/)

■BRISKSTANDについて

「切ったやつ」

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。現在全国24店舗展開中。

和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！アメリカ/インディアナポリスで行われた世界大会の出場経験もあります。

また2026年に発表された食べログ百名店にも2度目の選出を果たしました。

公式サイト：https://brisk-stand.com/(https://brisk-stand.com/)

公式Youtube：https://www.youtube.com/@briskstand(https://www.youtube.com/@briskstand)

公式Instagram：https://www.instagram.com/briskstand_official/(https://www.instagram.com/briskstand_official/)

店舗一覧

【北海道】札幌店

【関東】浅草店、鎌倉店、歌舞伎町店、新宿店、表参道店、麻布十番店、水道橋店、中目黒店、恵比寿店、池袋サンシャイン店、北千住店

【甲信越】新潟店

【中部】岡崎店、名古屋栄店、松坂店

【関西】神戸本店、梅田店、姫路店、京都店、ららぽーと堺店

【四国】徳島店

【九州】日田豆田店

【沖縄】名護店

※2026.5.18現在

商品について

ハンバーガーには全粒粉入りの無添加バンズのみを使用し、ショートニングやマーガリンは一切使っておりません。食べごたえのあるパティは国産牛100%・つなぎなしで、国産の天然塩のみを使って仕上げています。

味の決め手となる自家製の煮たまねぎは、甘くとろりとした風味が特徴。肉汁あふれるパティとの相性は抜群で、「これぞBRISKSTAND」という味わいを演出します。

そして数あるメニューの中でも、他に類を見ない手法で作る「切ったやつ」がBRISKSTANDの名物となっています。ハンバーガーを縦に切り、その断面を熱々の鉄板で二度焼きすることで、パティや具材に肉汁をしっかりと吸わせる逸品です。

開店前から「切ったやつ」を求めて列ができることも。思わず写真を撮りたくなる斬新な見た目と断面の食感と香ばしさが好評です。