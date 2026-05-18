エヌ・エイ・シー・ケア、第99回日本産業衛生学会出展のご案内
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、5月27日（水）～30日（土）の4日間、大阪国際会議場で開催される「第99回日本産業衛生学会」に出展いたします。
今回の出展では、企業の健康経営(R)を支援するため、実際のサービスや健康管理システムをご覧いただきながらご説明をさせていただきます。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【イベント概要】
イベント名：第99回日本産業衛生学会
開催期間：2026年5月27日（水）～30日（土）
展示会場：大阪国際会議場
ブース番号：74
公式HP: https://convention.jtbcom.co.jp/sanei99/
【出展内容】
■健康管理システムBe Health
https://www.behealth.jp/
■中小企業向け健康管理サービス
https://www.behealth.jp/health_support/
■生活習慣改善アドバイスシート提供サービス
https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/
【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。
Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。
その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの「中小企業向け健康管理サービス」とは】
中小企業向け健康管理サービスは、社内に医療専門職がいなくても健康管理を実現できるよう、導入企業様に対して医療専門職による支援を行い、さらに、エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システムBe Healthをリーズナブルな価格で利用していただけるサービスです。企業の健康管理担当者が健診の実施状況および2次健診の状況把握を簡単に行うことができ、またストレスチェックも実施できる環境を低価格で提供します。本サービスを利用することにより、健康増進の促進のみならず、離職防止や労災リスク低減といった効果も期待できます。
【エヌ・エイ・シー・ケアの「生活習慣改善アドバイスシート提供サービス」とは】
「生活習慣改善アドバイスシート提供サービス」は、メタボリックシンドローム（以下、「メタボ」と表記）には至らないがその直前にいる方や、メタボには該当しないが生活習慣の改善を必要とする方向けに、健診結果をもとに生成した個別の「生活習慣改善アドバイスシート」を提供するサービスです。過去の健診結果を振り返ることで身体の状態を認識していただき、具体的な改善策を医師監修のアドバイスとともに簡潔に伝えることにより、健康意識の醸成や行動変容を起こす効果が期待できます。
今回の出展では、企業の健康経営(R)を支援するため、実際のサービスや健康管理システムをご覧いただきながらご説明をさせていただきます。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
【イベント概要】
イベント名：第99回日本産業衛生学会
開催期間：2026年5月27日（水）～30日（土）
展示会場：大阪国際会議場
ブース番号：74
公式HP: https://convention.jtbcom.co.jp/sanei99/
【出展内容】
■健康管理システムBe Health
https://www.behealth.jp/
■中小企業向け健康管理サービス
https://www.behealth.jp/health_support/
■生活習慣改善アドバイスシート提供サービス
https://www.nac-care.co.jp/services/service-4/
【かんたん、やさしい健康管理システム Be Healthとは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システム Be Healthは、産業保健業務に携わる保健師や看護師をはじめとする専門職の方が本来行うべき業務に注力できる環境をつくることをコンセプトとしたソリューションです。
Be Healthでは、複数の健診機関から受け取るさまざまなフォーマットの健診結果データをかんたんに統一して取込む仕組みを提供しています。Be Healthで管理したい検査項目は自由に追加することができるため、定期健診や人間ドックの結果だけでなく、特殊健診の結果データも取り込んで一元管理し、経年変化を一覧で確認することができます。
その他にも、労働基準監督署への報告用集計機能、各種面談記録の登録・管理、産業医の就業判定機能、二次検査の受診勧奨通知書の作成・管理などがわかりやすい操作性で実現できることから、導入企業からは健康管理業務の大幅な負荷軽減を実現できたとの高い評価をいただいています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの「中小企業向け健康管理サービス」とは】
中小企業向け健康管理サービスは、社内に医療専門職がいなくても健康管理を実現できるよう、導入企業様に対して医療専門職による支援を行い、さらに、エヌ・エイ・シー・ケアが提供する健康管理システムBe Healthをリーズナブルな価格で利用していただけるサービスです。企業の健康管理担当者が健診の実施状況および2次健診の状況把握を簡単に行うことができ、またストレスチェックも実施できる環境を低価格で提供します。本サービスを利用することにより、健康増進の促進のみならず、離職防止や労災リスク低減といった効果も期待できます。
【エヌ・エイ・シー・ケアの「生活習慣改善アドバイスシート提供サービス」とは】
「生活習慣改善アドバイスシート提供サービス」は、メタボリックシンドローム（以下、「メタボ」と表記）には至らないがその直前にいる方や、メタボには該当しないが生活習慣の改善を必要とする方向けに、健診結果をもとに生成した個別の「生活習慣改善アドバイスシート」を提供するサービスです。過去の健診結果を振り返ることで身体の状態を認識していただき、具体的な改善策を医師監修のアドバイスとともに簡潔に伝えることにより、健康意識の醸成や行動変容を起こす効果が期待できます。