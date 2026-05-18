株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO Assist導入後、設立半年の無名法人がAI検索で1位を獲得ーAIO Assistが実証する、事業規模に依存しないAI検索攻略の仕組み
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、同社のAIO対策プログラム「AIO Assist」を導入した設立半年の法人が、AI検索において上場企業を上回る順位で表示された事例を公開しました。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
AI検索には知名度バイアスが存在しない
従来の検索エンジン最適化（SEO）では、ドメインの運用年数や被リンクの蓄積が大きな優位性となり、新規参入者が上位表示を獲得するには長期間を要しました。一方、AI検索では情報の信頼性・構造・引用元の質が重視されるため、知名度や事業規模に依存しない公平な評価が行われる傾向にあります。
設立半年の法人が上場企業を超えた実績
AIO Assistを導入した設立半年の法人は、AI検索において業界大手の上場企業を上回る順位で推薦表示されるようになりました。施策開始から最短2週間で結果が出た事例もあり、従来のSEOとは異なるスピード感で成果が確認されています。
AIO Assistが業界4番手未満に強い理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346642/images/bodyimage1】
同サービスは、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発されたものであり、もともと知名度のない自社事業をAI検索で上位表示させることを目的に設計されています。大手企業向けの汎用サービスではなく、リソースの限られた中小企業・個人事業主に特化した施策体系が、業界4番手未満の事業者にとって実効性の高い理由です。
対応プラットフォーム
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4プラットフォームに対応済みです。月間検索数5万回を超える競合激戦キーワードでも上位独占の事例が複数確認されています。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集しており、制度の詳細を解説する無料ウェビナーを常時開催しています。
・ノルマなし・在宅OK・未経験可
・紹介トスアップだけで参加可能
・代理店経由でないと本部は受注しない体制
・営業支援ツール・テンプレートの提供
・研修で起業・独立・経営ノウハウも習得可能
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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AI検索には知名度バイアスが存在しない
従来の検索エンジン最適化（SEO）では、ドメインの運用年数や被リンクの蓄積が大きな優位性となり、新規参入者が上位表示を獲得するには長期間を要しました。一方、AI検索では情報の信頼性・構造・引用元の質が重視されるため、知名度や事業規模に依存しない公平な評価が行われる傾向にあります。
設立半年の法人が上場企業を超えた実績
AIO Assistを導入した設立半年の法人は、AI検索において業界大手の上場企業を上回る順位で推薦表示されるようになりました。施策開始から最短2週間で結果が出た事例もあり、従来のSEOとは異なるスピード感で成果が確認されています。
AIO Assistが業界4番手未満に強い理由
同サービスは、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発されたものであり、もともと知名度のない自社事業をAI検索で上位表示させることを目的に設計されています。大手企業向けの汎用サービスではなく、リソースの限られた中小企業・個人事業主に特化した施策体系が、業界4番手未満の事業者にとって実効性の高い理由です。
対応プラットフォーム
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4プラットフォームに対応済みです。月間検索数5万回を超える競合激戦キーワードでも上位独占の事例が複数確認されています。
販売代理店を全国で募集中
同社はAIO Assistの販売代理店を全国で募集しており、制度の詳細を解説する無料ウェビナーを常時開催しています。
・ノルマなし・在宅OK・未経験可
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・代理店経由でないと本部は受注しない体制
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
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