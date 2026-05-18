空間生物学用装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（画像ベースプラットフォーム、トランスクリプトーム解析プラットフォーム）・分析レポートを発表
2026年5月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空間生物学用装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空間生物学用装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空間生物学用装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は246百万ドルと評価されており、2031年には524百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は11.5％と非常に高く、生命科学研究の高度化とともに急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空間生物学用装置は、細胞が本来存在する組織環境の中での位置情報を保持したまま解析を行うための高度な研究機器です。初期の技術では複数の細胞集団から遺伝子発現やタンパク質情報を取得していましたが、近年では単一細胞レベルでの高精度解析が可能となっています。
蛍光技術や遺伝子解析技術を組み合わせることで、がん研究や神経疾患研究などにおいて重要な知見を提供しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは画像ベースプラットフォームとトランスクリプトーム解析プラットフォームに分類されます。
用途別では学術研究機関、製薬およびバイオ企業、受託研究機関に分かれており、特に研究機関および製薬企業での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Akoya Biosciences、RareCyte、NanoString、Bruker Corporation (Canopy Biosciences)、10x Genomics、Bio-Techne (Lunaphore, Inc.)、Vizgen Inc.、Standard BioTools、Single Technologies AB、Singular Genomicsなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は先端解析技術の開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では研究開発投資の拡大により市場が大きく成長しており、欧州でも生命科学分野の発展が需要を押し上げています。
アジア太平洋地域では研究基盤の整備とともに市場が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、生命科学研究の高度化、精密医療への関心の高まり、新規解析技術の進展が挙げられます。
一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。また、単一細胞解析やデータ解析技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は生命科学および医療研究の進展とともに今後も高い成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空間生物学用装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空間生物学用装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、空間生物学用装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は246百万ドルと評価されており、2031年には524百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は11.5％と非常に高く、生命科学研究の高度化とともに急速な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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空間生物学用装置は、細胞が本来存在する組織環境の中での位置情報を保持したまま解析を行うための高度な研究機器です。初期の技術では複数の細胞集団から遺伝子発現やタンパク質情報を取得していましたが、近年では単一細胞レベルでの高精度解析が可能となっています。
蛍光技術や遺伝子解析技術を組み合わせることで、がん研究や神経疾患研究などにおいて重要な知見を提供しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは画像ベースプラットフォームとトランスクリプトーム解析プラットフォームに分類されます。
用途別では学術研究機関、製薬およびバイオ企業、受託研究機関に分かれており、特に研究機関および製薬企業での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Akoya Biosciences、RareCyte、NanoString、Bruker Corporation (Canopy Biosciences)、10x Genomics、Bio-Techne (Lunaphore, Inc.)、Vizgen Inc.、Standard BioTools、Single Technologies AB、Singular Genomicsなどが主要企業として挙げられます。
これらの企業は先端解析技術の開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。北米では研究開発投資の拡大により市場が大きく成長しており、欧州でも生命科学分野の発展が需要を押し上げています。
アジア太平洋地域では研究基盤の整備とともに市場が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、生命科学研究の高度化、精密医療への関心の高まり、新規解析技術の進展が挙げられます。
一方で、装置コストの高さや高度な技術要件が市場拡大の課題となっています。また、単一細胞解析やデータ解析技術の進化により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は生命科学および医療研究の進展とともに今後も高い成長が期待される分野です。