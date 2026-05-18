【21LIVE】5月23日（土）より『駅広告に載ろう！～池袋駅編～』開催！掲載条件拡張でポスター出演チャンスが拡大
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月23日（土）より『駅広告に載ろう！～池袋駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ギフトでつかむ掲載チャンス！／
池袋駅ポスター出演を目指して挑戦しよう
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5月23日（土）より、『駅広告に載ろう！～池袋駅編～』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得したGOLD数をもとにランキングを決定します。
総合ランキングで上位に入賞したライバーには、ショッピングや通勤・通学など幅広い目的で多くの人が行き交う、国内有数のターミナルのひとつ「池袋駅」構内に掲出されるポスター広告への出演権が贈られます。
ポスターは2026年7月13日（月）～7月19日（日）の期間、駅構内に掲出予定です。
さらに、称号バッジやプロフィール背景といった特典も用意されているほか、リスナーランキングも同時開催！
1位入賞者には掲載ポスターの縮小版が贈られるなど、ライバーとリスナーが一緒に楽しめる内容となっています。
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位～5位
◇10万GOLD以上達成
◇5万GOLD以上達成+21位以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage3】
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：5月28日（木）～6月24日（水）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月24日（水）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月3日（水）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月3日（水）
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月23日（土）～5月31日（日）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
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池袋駅ポスター出演を目指して挑戦しよう
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5月23日（土）より、『駅広告に載ろう！～池袋駅編～』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得したGOLD数をもとにランキングを決定します。
総合ランキングで上位に入賞したライバーには、ショッピングや通勤・通学など幅広い目的で多くの人が行き交う、国内有数のターミナルのひとつ「池袋駅」構内に掲出されるポスター広告への出演権が贈られます。
ポスターは2026年7月13日（月）～7月19日（日）の期間、駅構内に掲出予定です。
さらに、称号バッジやプロフィール背景といった特典も用意されているほか、リスナーランキングも同時開催！
1位入賞者には掲載ポスターの縮小版が贈られるなど、ライバーとリスナーが一緒に楽しめる内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage2】
＼ライバープライズ／
▼総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位～5位
◇10万GOLD以上達成
◇5万GOLD以上達成+21位以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349019/images/bodyimage3】
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
▼Round1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：5月28日（木）～6月24日（水）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月24日（水）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月3日（水）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：5月28日（木）～6月3日（水）
＼リスナープライズ／
☆縮小版ポスター
◇1位：8分の1サイズ（B3）のポスター
☆バッジ
◇1位：ゴールドバッジ
◇2位：シルバーバッジ
◇3位：ブロンズバッジ
◇4～5位：ブルーバッジ
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月23日（土）～5月31日（日）
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※Round1・総合ランキングへの参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
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お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
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X ： https://x.com/21live_info
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【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
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配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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