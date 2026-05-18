プロテインサプリメント市場、2034年までに496億米ドル規模に到達――年平均成長率（CAGR）6.37%で拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349502/images/bodyimage1】
プロテインサプリメント市場の概要
ニューヨーク発 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「プロテインサプリメント市場：種類、形態、供給源、用途、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のプロテインサプリメント市場は2025年に280億米ドルに達し、2034年には496億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.37%となる見込みです。北米は現在市場をリードしており、2025年には市場シェアの41.0%以上を占める見込みです。
プロテインサプリメントは、筋肉の修復と成長、体重管理、スポーツパフォーマンス、そして全体的な健康をサポートするために設計された濃縮栄養製品です。粉末、バー、すぐに飲める飲料（RTD）など、さまざまな形態で販売されており、ホエイ、カゼイン、大豆、エンドウ豆、ヘンプなどのタンパク質を原料としています。プロテインサプリメントの普及は、健康とウェルネスへの意識の高まり、ミレニアル世代やZ世代の消費者の間でフィットネス文化が台頭していること、そして運動能力向上だけでなく、日々の栄養摂取にもタンパク質を取り入れる健康志向の人々の層が拡大していることによって促進されています。
ソーシャルメディア、フィットネスインフルエンサー、有名人の推薦といった影響力の増大も市場の成長を後押ししており、プロテインサプリメントへの認知度を高めています。eコマースプラットフォームの急速な拡大により、消費者は自宅にいながらにして製品を比較したり、レビューを読んだり、より幅広いブランドや製品ラインナップから選択したりできるようになり、利便性がさらに向上しました。ビーガン、ベジタリアン、乳糖不耐症の消費者に対応した植物性プロテインの選択肢も市場の顧客基盤を拡大しており、予測期間を通じて世界的な需要の持続に貢献しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/protein-supplements-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識の高まりとフィットネス文化
一般の人々の間で健康的なライフスタイルの重要性が高まっていることが、世界的にプロテインサプリメントの普及を促進する主な要因となっています。筋肉の成長、回復、そして全体的な健康をサポートするために、プロテインサプリメントを日々の生活に取り入れる人が増えています。この傾向は、フィットネス文化が深く根付き、ジムの会員登録、ワークアウトの記録、スポーツ栄養が主流となっているミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著です。プロテインサプリメントと食事代替品の売上は、数量と金額の両面で前年比2桁成長を遂げており、米国市場におけるプロテインサプリメントの売上は2025年には86億米ドルに達し、2番目に大きなカテゴリーである電解質を大きく上回る規模となっています。
同時に、高齢化が進むにつれ、筋肉量の維持や加齢に伴う機能低下の抑制におけるタンパク質の役割がますます認識されるようになり、消費者の層は従来のジム利用者以外にも広がっています。医療専門家や栄養ガイドラインによって強化されたこうした幅広い認識は、世界中の小売店やオンラインチャネルにおけるタンパク質サプリメント製品への長期的な需要の継続につながっています。
プロテインサプリメント市場の概要
ニューヨーク発 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「プロテインサプリメント市場：種類、形態、供給源、用途、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のプロテインサプリメント市場は2025年に280億米ドルに達し、2034年には496億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.37%となる見込みです。北米は現在市場をリードしており、2025年には市場シェアの41.0%以上を占める見込みです。
プロテインサプリメントは、筋肉の修復と成長、体重管理、スポーツパフォーマンス、そして全体的な健康をサポートするために設計された濃縮栄養製品です。粉末、バー、すぐに飲める飲料（RTD）など、さまざまな形態で販売されており、ホエイ、カゼイン、大豆、エンドウ豆、ヘンプなどのタンパク質を原料としています。プロテインサプリメントの普及は、健康とウェルネスへの意識の高まり、ミレニアル世代やZ世代の消費者の間でフィットネス文化が台頭していること、そして運動能力向上だけでなく、日々の栄養摂取にもタンパク質を取り入れる健康志向の人々の層が拡大していることによって促進されています。
ソーシャルメディア、フィットネスインフルエンサー、有名人の推薦といった影響力の増大も市場の成長を後押ししており、プロテインサプリメントへの認知度を高めています。eコマースプラットフォームの急速な拡大により、消費者は自宅にいながらにして製品を比較したり、レビューを読んだり、より幅広いブランドや製品ラインナップから選択したりできるようになり、利便性がさらに向上しました。ビーガン、ベジタリアン、乳糖不耐症の消費者に対応した植物性プロテインの選択肢も市場の顧客基盤を拡大しており、予測期間を通じて世界的な需要の持続に貢献しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/protein-supplements-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識の高まりとフィットネス文化
一般の人々の間で健康的なライフスタイルの重要性が高まっていることが、世界的にプロテインサプリメントの普及を促進する主な要因となっています。筋肉の成長、回復、そして全体的な健康をサポートするために、プロテインサプリメントを日々の生活に取り入れる人が増えています。この傾向は、フィットネス文化が深く根付き、ジムの会員登録、ワークアウトの記録、スポーツ栄養が主流となっているミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著です。プロテインサプリメントと食事代替品の売上は、数量と金額の両面で前年比2桁成長を遂げており、米国市場におけるプロテインサプリメントの売上は2025年には86億米ドルに達し、2番目に大きなカテゴリーである電解質を大きく上回る規模となっています。
同時に、高齢化が進むにつれ、筋肉量の維持や加齢に伴う機能低下の抑制におけるタンパク質の役割がますます認識されるようになり、消費者の層は従来のジム利用者以外にも広がっています。医療専門家や栄養ガイドラインによって強化されたこうした幅広い認識は、世界中の小売店やオンラインチャネルにおけるタンパク質サプリメント製品への長期的な需要の継続につながっています。