スチールメッシュコンベヤーベルト市場規模推移：2026年1321百万米ドルから2032年1874百万米ドルへ拡大
スチールメッシュコンベヤーベルトとは
スチールメッシュコンベヤーベルトは、ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などの金属ワイヤーを編み込み、または溶接して形成される搬送装置である。開放構造を持つため、熱風、蒸気、液体を効率的に通過させることが可能であり、高温乾燥、洗浄、焼成、冷却、熱処理工程に適している。
従来のゴム製・樹脂製コンベヤーベルトと比較すると、スチールメッシュコンベヤーベルトは耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性に優れている点が大きな特徴である。特に食品加工ラインでは、衛生基準対応や洗浄容易性が重視されており、ステンレス製スチールメッシュコンベヤーベルト採用が拡大している。
2025年の世界生産量は約9,493.7万平方メートルに達し、平均販売価格は1平方メートル当たり13.2米ドルとなっている。業界平均粗利益率は約15%であり、比較的安定した利益構造を維持している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349554/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349554/images/bodyimage2】
図. スチールメッシュコンベヤーベルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「スチールメッシュコンベヤーベルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、スチールメッシュコンベヤーベルトの世界市場は、2025年に1253百万米ドルと推定され、2026年には1321百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で推移し、2032年には1874百万米ドルに拡大すると見込まれています。
スチールメッシュコンベヤーベルト市場の成長動向
スチールメッシュコンベヤーベルト市場は、食品加工、自動車製造、熱処理、物流自動化など幅広い産業分野で需要拡大が続いている。近年はスマートファクトリー化や高温環境対応ニーズの高まりを背景に、スチールメッシュコンベヤーベルトの高機能化が急速に進展している。
2025年の米国関税政策変更は、スチールメッシュコンベヤーベルト市場にも大きな影響を及ぼしている。特にステンレス鋼やニッケル系合金に対する輸入コスト上昇は、北米メーカーの調達戦略を変化させており、中国・東南アジア・欧州間でのサプライチェーン再編が加速している。結果として、多地域生産体制を持つスチールメッシュコンベヤーベルトメーカーへの注目が高まっている。
地域別にみるスチールメッシュコンベヤーベルト市場
地域別では、北米が世界最大のスチールメッシュコンベヤーベルト生産地域となっており、市場シェアは30%以上を占めている。米国では食品加工、自動車部品、物流倉庫向け設備投資が継続しており、高耐久搬送システム需要が市場成長を支えている。
欧州市場では、ドイツ、イタリア、フランスを中心に熱処理設備や高精度製造工程向け需要が強い。特に環境規制強化を背景として、省エネルギー型スチールメッシュコンベヤーベルトへの更新投資が増加している。
アジア太平洋市場では、中国、日本、韓国を中心に半導体、新エネルギー電池、電子部品向け生産ライン需要が急拡大している。2025年前半には、中国大手EVバッテリーメーカーが高精度温度制御対応スチールメッシュコンベヤーベルトを導入し、生産歩留まりを約12%改善した事例が業界内で注目された。
スチールメッシュコンベヤーベルトは、ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼などの金属ワイヤーを編み込み、または溶接して形成される搬送装置である。開放構造を持つため、熱風、蒸気、液体を効率的に通過させることが可能であり、高温乾燥、洗浄、焼成、冷却、熱処理工程に適している。
従来のゴム製・樹脂製コンベヤーベルトと比較すると、スチールメッシュコンベヤーベルトは耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性に優れている点が大きな特徴である。特に食品加工ラインでは、衛生基準対応や洗浄容易性が重視されており、ステンレス製スチールメッシュコンベヤーベルト採用が拡大している。
2025年の世界生産量は約9,493.7万平方メートルに達し、平均販売価格は1平方メートル当たり13.2米ドルとなっている。業界平均粗利益率は約15%であり、比較的安定した利益構造を維持している。
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図. スチールメッシュコンベヤーベルトの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「スチールメッシュコンベヤーベルト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、スチールメッシュコンベヤーベルトの世界市場は、2025年に1253百万米ドルと推定され、2026年には1321百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で推移し、2032年には1874百万米ドルに拡大すると見込まれています。
スチールメッシュコンベヤーベルト市場の成長動向
スチールメッシュコンベヤーベルト市場は、食品加工、自動車製造、熱処理、物流自動化など幅広い産業分野で需要拡大が続いている。近年はスマートファクトリー化や高温環境対応ニーズの高まりを背景に、スチールメッシュコンベヤーベルトの高機能化が急速に進展している。
2025年の米国関税政策変更は、スチールメッシュコンベヤーベルト市場にも大きな影響を及ぼしている。特にステンレス鋼やニッケル系合金に対する輸入コスト上昇は、北米メーカーの調達戦略を変化させており、中国・東南アジア・欧州間でのサプライチェーン再編が加速している。結果として、多地域生産体制を持つスチールメッシュコンベヤーベルトメーカーへの注目が高まっている。
地域別にみるスチールメッシュコンベヤーベルト市場
地域別では、北米が世界最大のスチールメッシュコンベヤーベルト生産地域となっており、市場シェアは30%以上を占めている。米国では食品加工、自動車部品、物流倉庫向け設備投資が継続しており、高耐久搬送システム需要が市場成長を支えている。
欧州市場では、ドイツ、イタリア、フランスを中心に熱処理設備や高精度製造工程向け需要が強い。特に環境規制強化を背景として、省エネルギー型スチールメッシュコンベヤーベルトへの更新投資が増加している。
アジア太平洋市場では、中国、日本、韓国を中心に半導体、新エネルギー電池、電子部品向け生産ライン需要が急拡大している。2025年前半には、中国大手EVバッテリーメーカーが高精度温度制御対応スチールメッシュコンベヤーベルトを導入し、生産歩留まりを約12%改善した事例が業界内で注目された。