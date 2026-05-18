ロボティクス・システムインテグレーション市場規模予測：2032年には80940百万米ドルに到達へ
ロボティクス・システムインテグレーションとは
ロボティクス・システムインテグレーションとは、ロボット本体を中心に、産業制御、搬送設備、AI画像認識、センサー、MES、生産管理ソフトウェアなどを統合し、工場全体を最適化する高度自動化ソリューションである。主要構成には、ロボットアーム、エンドエフェクタ、マシンビジョン、力覚センサー、PLC制御、IoT通信システムなどが含まれる。
近年のロボティクス・システムインテグレーションでは、従来型の単純自動化から、AI連携による自律制御型システムへの移行が進んでいる。特に生成AIを活用した異常検知、デジタルツインによる仮想シミュレーション、5G通信を活用した遠隔保守などが導入され、設備稼働率向上とダウンタイム削減が実現されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349549/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349549/images/bodyimage2】
図. ロボティクス・システムインテグレーションの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ロボティクス・システムインテグレーション―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ロボティクス・システムインテグレーションの世界市場は、2025年に50580百万米ドルと推定され、2026年には53780百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.0%で推移し、2032年には80940百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ロボティクス・システムインテグレーション市場の成長背景
ロボティクス・システムインテグレーション市場は、スマート製造、自動化設備、協働ロボット、AI画像認識などの先端技術導入を背景に、世界製造業の中核分野として急速に拡大している。特に自動車、半導体、3C電子、新エネルギー関連産業において、ロボティクス・システムインテグレーション需要が大幅に増加している。
2025年における米国関税政策の見直しは、ロボティクス・システムインテグレーション分野にも大きな影響を与えている。中国系設備メーカーへの追加関税やサプライチェーン規制強化により、多国籍企業は東南アジア、インド、メキシコなどへの生産分散を進めている。これに伴い、グローバル生産拠点に対応可能な柔軟型ロボティクス・システムインテグレーション企業への需要が高まっている。
地域別にみるロボティクス・システムインテグレーション市場
ロボティクス・システムインテグレーション市場では、アジア太平洋地域が世界最大市場となっており、全体の約68%を占めている。中国、日本、韓国ではEV、半導体、電子機器向け大型自動化投資が継続しており、特に中国では「中国製造2025」政策を背景に国産自動化設備需要が拡大している。
欧州市場は約18%を占め、自動車製造ライン高度化および環境対応型スマート工場構築が進行している。ドイツではIndustrie 4.0推進によって、ロボティクス・システムインテグレーションとAI品質検査の融合案件が増加している。一方、北米市場は約12%を占め、半導体製造回帰政策や物流自動化需要が市場成長を支えている。
2025年前半には、北米大手EVメーカーが次世代バッテリー工場に協働ロボット統合ラインを採用し、生産効率を従来比18%以上向上させた事例が業界内で注目を集めた。これにより、柔軟型ロボティクス・システムインテグレーション需要がさらに拡大している。
ロボティクス・システムインテグレーションとは、ロボット本体を中心に、産業制御、搬送設備、AI画像認識、センサー、MES、生産管理ソフトウェアなどを統合し、工場全体を最適化する高度自動化ソリューションである。主要構成には、ロボットアーム、エンドエフェクタ、マシンビジョン、力覚センサー、PLC制御、IoT通信システムなどが含まれる。
近年のロボティクス・システムインテグレーションでは、従来型の単純自動化から、AI連携による自律制御型システムへの移行が進んでいる。特に生成AIを活用した異常検知、デジタルツインによる仮想シミュレーション、5G通信を活用した遠隔保守などが導入され、設備稼働率向上とダウンタイム削減が実現されている。
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図. ロボティクス・システムインテグレーションの世界市場規模
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ロボティクス・システムインテグレーション市場の成長背景
ロボティクス・システムインテグレーション市場は、スマート製造、自動化設備、協働ロボット、AI画像認識などの先端技術導入を背景に、世界製造業の中核分野として急速に拡大している。特に自動車、半導体、3C電子、新エネルギー関連産業において、ロボティクス・システムインテグレーション需要が大幅に増加している。
2025年における米国関税政策の見直しは、ロボティクス・システムインテグレーション分野にも大きな影響を与えている。中国系設備メーカーへの追加関税やサプライチェーン規制強化により、多国籍企業は東南アジア、インド、メキシコなどへの生産分散を進めている。これに伴い、グローバル生産拠点に対応可能な柔軟型ロボティクス・システムインテグレーション企業への需要が高まっている。
地域別にみるロボティクス・システムインテグレーション市場
ロボティクス・システムインテグレーション市場では、アジア太平洋地域が世界最大市場となっており、全体の約68%を占めている。中国、日本、韓国ではEV、半導体、電子機器向け大型自動化投資が継続しており、特に中国では「中国製造2025」政策を背景に国産自動化設備需要が拡大している。
欧州市場は約18%を占め、自動車製造ライン高度化および環境対応型スマート工場構築が進行している。ドイツではIndustrie 4.0推進によって、ロボティクス・システムインテグレーションとAI品質検査の融合案件が増加している。一方、北米市場は約12%を占め、半導体製造回帰政策や物流自動化需要が市場成長を支えている。
2025年前半には、北米大手EVメーカーが次世代バッテリー工場に協働ロボット統合ラインを採用し、生産効率を従来比18%以上向上させた事例が業界内で注目を集めた。これにより、柔軟型ロボティクス・システムインテグレーション需要がさらに拡大している。