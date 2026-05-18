第79回Next Retail Labフォーラム開催のご案内
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349542/images/bodyimage1】
次世代小売流通研究会 Next Retail Lab（所在地：東京都渋谷区 理事長：フィルゲート株式会社代表菊原政信）は第79回フォーラムを2026年5月22日（金）にリアル＆オンラインにて開催致します。
今回は、先日イギリス他海外の先進リテールを実地で視察し得た知見をもとに、日本のリテールビジネスの現在地と課題、そして今後の進化の方向性を当会のフェローである株式会社Catラボの逸見光次郎氏と同じく店舗のICT活用研究所 代表・小売dx合同株式会社 代表社員 郡司昇氏に読み解いていただきます。デジタル活用、顧客体験、店舗の役割変化など多角的な視点から、次の一手につながる実践的ヒントを共有します。現場と経営をつなぐ示唆に富んだ内容をお届けします。その後当会のフェローを交えテーマを更に深堀したディスカッションを行います。
当会の特徴として、次世代を担う人材である現役大学生も参加しますのでぜひ会場にお越しください。
■講師
・株式会社Catラボ 代表取締役 逸見光次郎氏
【プロフィール】
1970年生まれ。学習院大学文学部史学科卒。94年 三省堂書店入社。 神田本店、成田空港店、相模大野店、八王子店勤務。99年ソフトバンク入社。イーショッピングブックス立ち上げ（現：セブンネットショッピング）。06年 アマゾンジャパン入社。ブックス マーチャンダイザー。07年イオン入社。ネットスーパー事業立ち上げ後、デジタルビジネス事業戦略担当。11年キタムラ入社。執行役員ＥＣ事業部長、のち経営企画室オムニチャネル（人間力EC）推進担当。17年オムニチャネルコンサルタントとして独立。19年4月より現職。
現在は、オムニチャネルコンサルタント（株式会社CaTラボ）、プリズマティクス社アドバイザー、デジタルシフトウェーブスペシャリストパートナー、流通問題研究協会 特別研究員、EVOCデータ・マーケティング取締役、防音専門ピアリビング取締役、日本オムニチャネル協会理事、資さんうどん通販課長 兼務
・店舗のICT活用研究所 代表 小売dx合同株式会社 代表社員 郡司昇氏
【プロフィール】
1999年 株式会社ランド設立 代表取締役社長としてドラッグストア経営。
2007～2018年 株式会社ココカラファインで調剤事業部兼業務監査室課長の後、M＆Aに伴う店舗オペレーション、システム、物流等の幅広い統合プロジェクトに参画。販社統合業務を完遂。その後、EC事業会社 代表取締役社長として事業黒字化。同時にオムニチャネルの重要性を認識したことで、グループ統合マーケティング戦略を立案し実行責任者を兼任。
2018年～現職
■ディスカッション参加フェロー
・樋口進氏 株式会社シンク・エヌ 代表取締役
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/fellow/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E9%80%B2
・川連一豊氏 ECCICAジャパンEコマースコンサルタント協会 代表理事
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/fellow/%E5%B7%9D%E9%80%A3%E4%B8%80%E8%B1%8A
■ホスト
菊原政信 フィルゲート株式会社 代表取締役（NRL理事長)
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/directors/%E8%8F%8A%E5%8E%9F%E6%94%BF%E4%BF%A1
■モデレーター
藤元健太郎 D4DR株式会社 代表取締役（NRL常任理事）
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/directors/%E8%97%A4%E5%85%83%E5%81%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E
次世代小売流通研究会 Next Retail Lab（所在地：東京都渋谷区 理事長：フィルゲート株式会社代表菊原政信）は第79回フォーラムを2026年5月22日（金）にリアル＆オンラインにて開催致します。
今回は、先日イギリス他海外の先進リテールを実地で視察し得た知見をもとに、日本のリテールビジネスの現在地と課題、そして今後の進化の方向性を当会のフェローである株式会社Catラボの逸見光次郎氏と同じく店舗のICT活用研究所 代表・小売dx合同株式会社 代表社員 郡司昇氏に読み解いていただきます。デジタル活用、顧客体験、店舗の役割変化など多角的な視点から、次の一手につながる実践的ヒントを共有します。現場と経営をつなぐ示唆に富んだ内容をお届けします。その後当会のフェローを交えテーマを更に深堀したディスカッションを行います。
当会の特徴として、次世代を担う人材である現役大学生も参加しますのでぜひ会場にお越しください。
■講師
・株式会社Catラボ 代表取締役 逸見光次郎氏
【プロフィール】
1970年生まれ。学習院大学文学部史学科卒。94年 三省堂書店入社。 神田本店、成田空港店、相模大野店、八王子店勤務。99年ソフトバンク入社。イーショッピングブックス立ち上げ（現：セブンネットショッピング）。06年 アマゾンジャパン入社。ブックス マーチャンダイザー。07年イオン入社。ネットスーパー事業立ち上げ後、デジタルビジネス事業戦略担当。11年キタムラ入社。執行役員ＥＣ事業部長、のち経営企画室オムニチャネル（人間力EC）推進担当。17年オムニチャネルコンサルタントとして独立。19年4月より現職。
現在は、オムニチャネルコンサルタント（株式会社CaTラボ）、プリズマティクス社アドバイザー、デジタルシフトウェーブスペシャリストパートナー、流通問題研究協会 特別研究員、EVOCデータ・マーケティング取締役、防音専門ピアリビング取締役、日本オムニチャネル協会理事、資さんうどん通販課長 兼務
・店舗のICT活用研究所 代表 小売dx合同株式会社 代表社員 郡司昇氏
【プロフィール】
1999年 株式会社ランド設立 代表取締役社長としてドラッグストア経営。
2007～2018年 株式会社ココカラファインで調剤事業部兼業務監査室課長の後、M＆Aに伴う店舗オペレーション、システム、物流等の幅広い統合プロジェクトに参画。販社統合業務を完遂。その後、EC事業会社 代表取締役社長として事業黒字化。同時にオムニチャネルの重要性を認識したことで、グループ統合マーケティング戦略を立案し実行責任者を兼任。
2018年～現職
■ディスカッション参加フェロー
・樋口進氏 株式会社シンク・エヌ 代表取締役
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/fellow/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E9%80%B2
・川連一豊氏 ECCICAジャパンEコマースコンサルタント協会 代表理事
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/fellow/%E5%B7%9D%E9%80%A3%E4%B8%80%E8%B1%8A
■ホスト
菊原政信 フィルゲート株式会社 代表取締役（NRL理事長)
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/directors/%E8%8F%8A%E5%8E%9F%E6%94%BF%E4%BF%A1
■モデレーター
藤元健太郎 D4DR株式会社 代表取締役（NRL常任理事）
【プロフィール】
https://www.nr-lab.net/directors/%E8%97%A4%E5%85%83%E5%81%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E