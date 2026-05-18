パスポート取得・更新費用をサポート！ 2026年10月 MSCベリッシマ 上海発東京着クルーズ販売開始 片道航空券付き5日間69,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、大型客船「MSCベリッシマ」で航く2026年10月上海発東京着クルーズについて、片道航空券付きツアーおよびクルーズ単体プランの販売を本日より開始いたしました。
今回の目玉企画として、当クルーズのお客様に「パスポート取得・更新費用相当額」を割引する特典をご用意しております。ご予約後に新規取得または更新したパスポート情報をご提出いただいた場合、オンライン申請料金相当額として、10年用パスポートは8,900円、5年用パスポートは4,400円を旅行代金より割引いたします。海外旅行へのハードルになりやすいパスポート取得費用を実質的にサポートすることで、初めて海外クルーズに参加されるお客様にも、気軽にご利用いただける企画となっています。
■片道航空券付きツアーは69,800円から
今回販売を開始したのは、2026年10月3日出発、MSCベリッシマで航く「上海発・東京着」の片道航空券付きツアーです。
成田発の片道航空券付きで、5日間69,800円（上海での宿泊費、現地移動費、諸税別）からと、海外クルーズとしては参加しやすい価格設定となっており、「海外クルーズは初めて」というお客様にもおすすめのプランです。
また、クルーズのみプランは39,800円（諸税別）からと、1日あたり約1万円でご参加いただけます。
船内では、終日航海日も大型客船ならではの多彩なエンターテインメントやレストラン、バーなどをお楽しみいただけるため、移動時間そのものもクルーズ旅行の魅力のひとつとなっています。
・2026年10月3日 成田出発
MSCベリッシマ 上海発東京着 片道航空券付きツアー 5日間
（2名1室利用時・お一人様／内側客室 69,800円～）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/B1T__MSC_MSCBL_5D__112817.html
・2026年10月4日 上海出発
MSCベリッシマ 上海発東京着 クルーズのみ 4日間
（2名1室利用時・お一人様／内側客室 39,800円～）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_3N_SHA_109010.html
■MSCベリッシマの魅力
MSCベリッシマは、総トン数171,598トン、最大乗客数5,655名を誇る、日本発着史上最大級の大型客船です。
船内には、全長約80mのLEDスカイドームを備えたプロムナードや、スワロフスキーの階段が印象的なアトリウムが広がり、船内を歩くだけでも非日常感を味わえます。
また、毎晩本格的なショーが開催される975席のロンドンシアター、ウォータースライダーを備えたアクアパーク、F1シミュレーター、ボウリング、XDシネマなど、大人からお子様まで楽しめるエンターテインメント施設も充実しています。さらに、船内には12カ所のレストランと20カ所のバー＆ラウンジがあり、本格イタリアン、ステーキハウス、寿司バー、ビュッフェなど、多彩なグルメもお楽しみいただけます。
■パスポート取得費用サポート概要
【対象条件】
・予約後に新規取得または更新したパスポートが対象
・出発までにパスポート情報をご提出いただくこと
・パスポート取得日が予約日以降であること
【割引金額】
・10年用パスポート：8,900円割引
・5年用パスポート：4,400円割引
■今後の展開
今回の目玉企画として、当クルーズのお客様に「パスポート取得・更新費用相当額」を割引する特典をご用意しております。ご予約後に新規取得または更新したパスポート情報をご提出いただいた場合、オンライン申請料金相当額として、10年用パスポートは8,900円、5年用パスポートは4,400円を旅行代金より割引いたします。海外旅行へのハードルになりやすいパスポート取得費用を実質的にサポートすることで、初めて海外クルーズに参加されるお客様にも、気軽にご利用いただける企画となっています。
■片道航空券付きツアーは69,800円から
今回販売を開始したのは、2026年10月3日出発、MSCベリッシマで航く「上海発・東京着」の片道航空券付きツアーです。
成田発の片道航空券付きで、5日間69,800円（上海での宿泊費、現地移動費、諸税別）からと、海外クルーズとしては参加しやすい価格設定となっており、「海外クルーズは初めて」というお客様にもおすすめのプランです。
また、クルーズのみプランは39,800円（諸税別）からと、1日あたり約1万円でご参加いただけます。
船内では、終日航海日も大型客船ならではの多彩なエンターテインメントやレストラン、バーなどをお楽しみいただけるため、移動時間そのものもクルーズ旅行の魅力のひとつとなっています。
・2026年10月3日 成田出発
MSCベリッシマ 上海発東京着 片道航空券付きツアー 5日間
（2名1室利用時・お一人様／内側客室 69,800円～）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/B1T__MSC_MSCBL_5D__112817.html
・2026年10月4日 上海出発
MSCベリッシマ 上海発東京着 クルーズのみ 4日間
（2名1室利用時・お一人様／内側客室 39,800円～）
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_3N_SHA_109010.html
■MSCベリッシマの魅力
MSCベリッシマは、総トン数171,598トン、最大乗客数5,655名を誇る、日本発着史上最大級の大型客船です。
船内には、全長約80mのLEDスカイドームを備えたプロムナードや、スワロフスキーの階段が印象的なアトリウムが広がり、船内を歩くだけでも非日常感を味わえます。
また、毎晩本格的なショーが開催される975席のロンドンシアター、ウォータースライダーを備えたアクアパーク、F1シミュレーター、ボウリング、XDシネマなど、大人からお子様まで楽しめるエンターテインメント施設も充実しています。さらに、船内には12カ所のレストランと20カ所のバー＆ラウンジがあり、本格イタリアン、ステーキハウス、寿司バー、ビュッフェなど、多彩なグルメもお楽しみいただけます。
■パスポート取得費用サポート概要
【対象条件】
・予約後に新規取得または更新したパスポートが対象
・出発までにパスポート情報をご提出いただくこと
・パスポート取得日が予約日以降であること
【割引金額】
・10年用パスポート：8,900円割引
・5年用パスポート：4,400円割引
■今後の展開