抜忍を捕縛せよ！忍びたちの極限推理×カルタ戦『全忍者 -ALL NINJA-』登場！
ボードゲームブランド『TAMAGO Switch』（株式会社CUCURI）は、新作ボードゲーム『全忍者 -ALL NINJA-』 を2026年5月23日(土)に発売いたします。
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『全忍者 -ALL NINJA-』は、忍びの中に紛れ込んだ“抜忍（ぬけにん）”を探し出し、捕まえる、推理×カルタ取りゲームです。
しかし--?得られる情報には、一度だけ“偽情報”が混ざります。
「昼に動いていたか？」?「どの忍具を持っていたか？」?「何色の忍びだったか？」
情報を集めるほど、真実は逆に見えなくなっていく。
そして、正体を見抜いた瞬間--
「これぞ抜忍！」
その宣言とともに、ゲームは一気に白熱の“カルタフェイズ”へ突入。
推理、記憶、判断、反射神経。?すべてを駆使して、誰よりも早く抜忍を捕らえろ。
さらに本作では、説明書やゲーム内用語まで徹底して“和風・忍者仕様”に統一。
「質問」ではなく「問い」?「プレイヤー」ではなく「忍び」
プレイ中の会話も忍者になりきってすることで、世界観をより楽しめる、没入感たっぷりの忍者ボードゲームとなっています。
『全忍者 - ALL NINJA -』は公式オンラインショップのほか、2026年5月23日(土)～24日（日）に開催される、ゲームマーケット2026年春（TAMAGO Switchブース 両日-K14）でも販売されます。
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■物語
里より通達。
抜忍、逃走。
だが、その正体は隠されている。
忍びたちは情報を集め、抜忍を追う。
しかし情報には、巧妙な“偽り”が紛れ込んでいた。
信じるか。疑うか。
見抜け。捕らえろ。
これぞ抜忍。
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■ ゲーム概要
『全忍者 -ALL NINJA-』は、3人以上で協力しながら、無数に潜む“忍び”の中から“抜忍 （ぬけにん）”を見つけ出し、制限時間内に捕縛を目指す協力型推理ボードゲームです。
各ラウンドでは、1人が “情報役” となり、正解となる【抜忍】の情報を把握した状態で、他の忍びたちからの“問い”に 「その通り（Yes）」か「否（No）」で答えます。
情報役以外の忍びたちは、
・裏向きになった忍札を1枚ずつ公開?
・“問い”によって情報役から情報を集める?
・全員で相談しながら抜忍の条件を絞り込む
という流れで、正体不明の抜忍を探索していきます。
そして、抜忍の正体が分かったと判断した瞬間――?「これぞ抜忍！」の宣言が発動。
その瞬間、ゲームは一変し、カウントダウン付きの“捕縛フェイズ”へ突入します。
場に並ぶすべての忍者札の中から、正解の【抜忍】を素早く見つけ出し、捕縛することで任務達成へ近づきます。
しかし、情報役には重大な掟があります。
それは、ゲーム中に必ず一度だけ“偽り”を口にしなければならないこと。
どの“問い”への答えが偽りだったのか――
その真実は、最後まで明かされません。
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■『全忍者 -ALL NINJA-』の特徴
・抜忍を探し出す忍者推理ゲーム
・情報に“一度だけ偽情報”が混ざる心理戦
・「これぞ抜忍！」宣言でカルタフェイズ突入
・推理 × 記憶 × スピード の白熱バトル
・説明書や用語まで忍者仕様
・和風ポップなデザイン
・3～6人で楽しめる協力型ゲーム
・約15分で遊べるテンポ感
■ プレイ情報
・タイトル：全忍者 -ALL NINJA -（オールニンジャ）
・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：10分～
・対象年齢：10歳以上
・ジャンル：協力型推理 × 捕縛 × リアルタイムカルタ
■コンポーネント
・忍者札 30枚
・問札 3枚
・探索地図 2枚（裏・表）
・捕縛札 10枚（表一点・裏二点）
・コマ 2つ（抜忍コマ・刻コマ）＊色はランダムになります
・追跡刻札 1枚（表：二十刻〈中忍〉・裏：十五刻〈上忍〉）
・抜忍捕縛指南書 1枚
■商品情報
・発売日：2026年5月23日(土)
・価格：2,580円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売イベント（ゲームマーケット2026年春 両日-K14）】
https://gamemarket.jp/booth/6369
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、
“アイデアのタマゴ”を
体験として成立する遊びへとスイッチする
株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）
担当：佐倉 美咲
E-mail：tamago@cucuri.co.jp
X（旧Twitter）：https://x.com/TAMAGO_Switch_
配信元企業：株式会社CUCURI
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