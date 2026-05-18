抜忍を捕縛せよ！忍びたちの極限推理×カルタ戦『全忍者 -ALL NINJA-』登場！

ボードゲームブランド『TAMAGO Switch』（株式会社CUCURI）は、新作ボードゲーム『全忍者 -ALL NINJA-』 を2026年5月23日(土)に発売いたします。

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『全忍者 -ALL NINJA-』は、忍びの中に紛れ込んだ“抜忍（ぬけにん）”を探し出し、捕まえる、推理×カルタ取りゲームです。





忍びたちは、限られた情報を頼りに、“抜忍”の正体へ迫っていきます。しかし--?得られる情報には、一度だけ“偽情報”が混ざります。「昼に動いていたか？」?「どの忍具を持っていたか？」?「何色の忍びだったか？」情報を集めるほど、真実は逆に見えなくなっていく。そして、正体を見抜いた瞬間--「これぞ抜忍！」その宣言とともに、ゲームは一気に白熱の“カルタフェイズ”へ突入。推理、記憶、判断、反射神経。?すべてを駆使して、誰よりも早く抜忍を捕らえろ。さらに本作では、説明書やゲーム内用語まで徹底して“和風・忍者仕様”に統一。「質問」ではなく「問い」?「プレイヤー」ではなく「忍び」プレイ中の会話も忍者になりきってすることで、世界観をより楽しめる、没入感たっぷりの忍者ボードゲームとなっています。『全忍者 - ALL NINJA -』は公式オンラインショップのほか、2026年5月23日(土)～24日（日）に開催される、ゲームマーケット2026年春（TAMAGO Switchブース 両日-K14）でも販売されます。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349205/images/bodyimage2】

■物語

里より通達。

抜忍、逃走。



だが、その正体は隠されている。

忍びたちは情報を集め、抜忍を追う。



しかし情報には、巧妙な“偽り”が紛れ込んでいた。



信じるか。疑うか。

見抜け。捕らえろ。

これぞ抜忍。

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■ ゲーム概要

『全忍者 -ALL NINJA-』は、3人以上で協力しながら、無数に潜む“忍び”の中から“抜忍 （ぬけにん）”を見つけ出し、制限時間内に捕縛を目指す協力型推理ボードゲームです。



各ラウンドでは、1人が “情報役” となり、正解となる【抜忍】の情報を把握した状態で、他の忍びたちからの“問い”に 「その通り（Yes）」か「否（No）」で答えます。



情報役以外の忍びたちは、



・裏向きになった忍札を1枚ずつ公開?

・“問い”によって情報役から情報を集める?

・全員で相談しながら抜忍の条件を絞り込む



という流れで、正体不明の抜忍を探索していきます。



そして、抜忍の正体が分かったと判断した瞬間――?「これぞ抜忍！」の宣言が発動。



その瞬間、ゲームは一変し、カウントダウン付きの“捕縛フェイズ”へ突入します。



場に並ぶすべての忍者札の中から、正解の【抜忍】を素早く見つけ出し、捕縛することで任務達成へ近づきます。



しかし、情報役には重大な掟があります。

それは、ゲーム中に必ず一度だけ“偽り”を口にしなければならないこと。

どの“問い”への答えが偽りだったのか――

その真実は、最後まで明かされません。

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■『全忍者 -ALL NINJA-』の特徴

・抜忍を探し出す忍者推理ゲーム

・情報に“一度だけ偽情報”が混ざる心理戦

・「これぞ抜忍！」宣言でカルタフェイズ突入

・推理 × 記憶 × スピード の白熱バトル

・説明書や用語まで忍者仕様

・和風ポップなデザイン

・3～6人で楽しめる協力型ゲーム

・約15分で遊べるテンポ感







■ プレイ情報

・タイトル：全忍者 -ALL NINJA -（オールニンジャ）

・プレイ人数：3～6人

・プレイ時間：10分～

・対象年齢：10歳以上

・ジャンル：協力型推理 × 捕縛 × リアルタイムカルタ







■コンポーネント

・忍者札 30枚

・問札 3枚

・探索地図 2枚（裏・表）

・捕縛札 10枚（表一点・裏二点）

・コマ 2つ（抜忍コマ・刻コマ）＊色はランダムになります

・追跡刻札 1枚（表：二十刻〈中忍〉・裏：十五刻〈上忍〉）

・抜忍捕縛指南書 1枚







■商品情報

・発売日：2026年5月23日(土)

・価格：2,580円（税込）

・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか



【販売イベント（ゲームマーケット2026年春 両日-K14）】

https://gamemarket.jp/booth/6369



【販売サイト】

https://tamagoswitch.official.ec/



【公式 X】

https://x.com/TAMAGO_Switch_



【公式 WEB】

https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html



【公式 Youtube】

https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw







■ ブランドについて



「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、

“アイデアのタマゴ”を

体験として成立する遊びへとスイッチする

株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。







【お問い合わせ先】

株式会社CUCURI（TAMAGO Switch）

担当：佐倉 美咲

E-mail：tamago@cucuri.co.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/TAMAGO_Switch_

配信元企業：株式会社CUCURI

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