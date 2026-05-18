Microchip社、クリティカルなタイミング要件を満たす低消費電力/バッテリ駆動アプリケーション向けの新しい真空小型水晶振動子オシレータ、EX-423を発表
2026年5月18日[NASDAQ: MCHP] - Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、高い安定性、精度、長期信頼性が求められるアプリケーション向けに設計された、小型かつ低消費電力のタイミング ソリューション、EX-423 EMXO(真空小型水晶振動子オシレータ)(https://www.microchip.com/en-us/product/EX-423?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ex-423&utm_bu=fts)を発表しました。Microchip社のEX-421ポートフォリオを基盤とするEX-423は、13 mm x 13 mmの薄型パッケージで高いRF性能を実現し、スペースと電力に制約のある設計に適しています。
過酷な環境にも耐える堅牢性を備えたEX-423は、超高真空内で封止する事で、理想的な断熱性能を実現すると共に、周波数安定性の向上に寄与します。搭載された水晶振動子は4点保持構造を採用しており、耐衝撃性を高め、G感度を低減します。これにより、GPS/GNSSトラッキング、防衛用無線機、医療機器、OBN(海底ノード)地震探査システム、試験/計測機器、衛星通信に適しています。
Microchip社frequency and time systems business unit担当副社長のRandy Brudzinskiは次のように述べています。「EX-423の開発にあたり、設計者が高性能リファレンス発振器を評価する際に用いる主要なパラメータに焦点を当てました。このレベルの性能を省スペースな構成で提供する事により、お客様はタイミング精度を犠牲にする事なく設計を簡素化できます」
EX-423は、超低位相ノイズ、高精度な温度制御、優れた短期安定性(アラン分散)、高速ウォームアップ、長期周波数安定性を兼ね備えています。標準的な10～20 MHzの周波数レンジで動作し、消費電力はウォームアップ時で1 W、+25°Cの定常状態ではわずか0.2Wに抑えられています。これにより、規定の動作条件下でクリーンかつ安定したリファレンスを維持しながら、バッテリ寿命を延長できます。
Microchip社は、小型コンポーネント発振器からプラグイン タイミング サーバカード、マルチラック型タイムスケール システムに至るまで、クロックおよびタイミング システムの幅広いポートフォリオを提供しています。世界の時刻標準を支える企業として定評のあるMicrochip社のタイミング ソリューションは、高い信頼性とレジリエンスを誇ります。詳細はMicrochip社のクロックおよびタイミング システムに関するウェブページ(https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/systems)を参照してください。
価格と在庫/供給状況
EX-423 EMXOは、本日より受注を開始いたします。詳細、技術サポート、セールスサポートについては、正規代理店まで、またはメール(VOP-Support@microchip.com)にてお問い合わせください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。
● アプリケーション画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55251594248/sizes/l
Microchip Technology社について:
Microchip社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細はMicrochip社ウェブサイト(https://www.microchip.com)をご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
Helen Tang (Microchip社): Helen.Tang@microchip.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349477/images/bodyimage1】
配信元企業：マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン株式会社
過酷な環境にも耐える堅牢性を備えたEX-423は、超高真空内で封止する事で、理想的な断熱性能を実現すると共に、周波数安定性の向上に寄与します。搭載された水晶振動子は4点保持構造を採用しており、耐衝撃性を高め、G感度を低減します。これにより、GPS/GNSSトラッキング、防衛用無線機、医療機器、OBN(海底ノード)地震探査システム、試験/計測機器、衛星通信に適しています。
Microchip社frequency and time systems business unit担当副社長のRandy Brudzinskiは次のように述べています。「EX-423の開発にあたり、設計者が高性能リファレンス発振器を評価する際に用いる主要なパラメータに焦点を当てました。このレベルの性能を省スペースな構成で提供する事により、お客様はタイミング精度を犠牲にする事なく設計を簡素化できます」
EX-423は、超低位相ノイズ、高精度な温度制御、優れた短期安定性(アラン分散)、高速ウォームアップ、長期周波数安定性を兼ね備えています。標準的な10～20 MHzの周波数レンジで動作し、消費電力はウォームアップ時で1 W、+25°Cの定常状態ではわずか0.2Wに抑えられています。これにより、規定の動作条件下でクリーンかつ安定したリファレンスを維持しながら、バッテリ寿命を延長できます。
Microchip社は、小型コンポーネント発振器からプラグイン タイミング サーバカード、マルチラック型タイムスケール システムに至るまで、クロックおよびタイミング システムの幅広いポートフォリオを提供しています。世界の時刻標準を支える企業として定評のあるMicrochip社のタイミング ソリューションは、高い信頼性とレジリエンスを誇ります。詳細はMicrochip社のクロックおよびタイミング システムに関するウェブページ(https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/systems)を参照してください。
価格と在庫/供給状況
EX-423 EMXOは、本日より受注を開始いたします。詳細、技術サポート、セールスサポートについては、正規代理店まで、またはメール(VOP-Support@microchip.com)にてお問い合わせください。
リソース
高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickrでご覧ください。
● アプリケーション画像: https://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55251594248/sizes/l
Microchip Technology社について:
Microchip社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステム ソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細はMicrochip社ウェブサイト(https://www.microchip.com)をご覧ください。
詳細については、以下にお問い合わせください。
Helen Tang (Microchip社): Helen.Tang@microchip.com
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