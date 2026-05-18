Microchip社、クリティカルなタイミング要件を満たす低消費電力/バッテリ駆動アプリケーション向けの新しい真空小型水晶振動子オシレータ、EX-423を発表

Microchip社、クリティカルなタイミング要件を満たす低消費電力/バッテリ駆動アプリケーション向けの新しい真空小型水晶振動子オシレータ、EX-423を発表