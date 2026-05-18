株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、グローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」とアライアンスを締結し、リゾートバイト体験をより充実させる『ホテル・航空券・レンタカー割引キャンペーン』を開始いたしました。







ダイブ限定『ホテル・航空券・レンタカー割引キャンペーン』内容





本キャンペーンでは、ダイブでリゾートバイトを開始した方を対象に、Trip.comで利用できるホテル・航空券・レンタカーの割引クーポンを提供いたします。

ホテル最大10％OFF、航空券最大5％OFF、レンタカー10％OFFで利用でき、リゾートバイト中の休日の観光やドライブ、お仕事終了後の旅行までよりおトクに楽しむことができます。

【ダイブ限定特典：Trip.comクーポン】





【対象者】

・リゾートバイトダイブでお仕事をスタートされた方

・お仕事の雇用形態が「派遣」の方

【キャンペーン開始日】

2026年5月18日（月）

▼キャンペーン詳細ページ

https://resortbaito-dive.com/campaigns/tripcom-campaign

本提携の背景

リゾートバイトは「働きながら旅を楽しむ」新しいライフスタイルとして注目を集めています。“働く場所”だけでなく、“働きながらどんな体験ができるか”を重視する傾向が高まっています。

ダイブではこれまで、全国の観光地で働く機会を提供してまいりましたが、就業先での休日やお仕事終了後に、観光や旅行を楽しむスタッフも多く、リゾートバイトを通じて、その土地ならではの体験をもっと楽しみたいというニーズが高まっています。

こうした背景から今回、世界中の旅行商品をワンストップで提供するTrip.comとアライアンスを締結し、リゾートバイトを“働くだけで終わらない体験”へと広げる新たな取り組みとして、本キャンペーンを開始いたしました。

今後の展望

ダイブでは、リゾートバイトを通じた新しい働き方の支援を推進しています。

リゾートバイトは、単なる“仕事”ではなく、新しい地域との出会いや、人との交流、価値観の広がりを生み出す体験ができる働き方です。リゾートバイト先での休日に観光地を巡ったり、お仕事終了後にそのまま旅行へ出かけたりと、“働く”と“旅する”を組み合わせたライフスタイルを楽しむ方が増えています。

今回のTrip.comとの提携により、ダイブは就業機会の提供だけでなく、現地での体験価値や旅そのものをより豊かにするサポートを強化してまいります。

今後もダイブは、観光・移動・生活体験を含めた包括的なサービス提供を通じて、リゾートバイトの魅力向上と観光業界における人材流動の活性化に貢献してまいります。

リゾートバイトとは

リゾートバイトとは、全国の観光地にあるホテルや旅館、テーマパーク、スキー場などで住み込みで働く仕事です。

勤務期間は3ヶ月程度が一般的で、寮費・水道光熱費が無料のケースも多く、食事付きの求人もあるため、生活コストを抑えながら働けます。

ほとんどの方が未経験からスタートするため、特別なスキルや資格がなくても挑戦できる点も特徴です。

Trip.comについて





Trip.com は、48の国と地域の 27言語および 44 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界220の国と地域にある170 万軒以上のホテルと、3,500 の空港を発着する680 社以上の航空会社のフライト、そして 30万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有する Trip.com は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

URL: https://www.trip.com/t/O1JjHGMDhU2

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（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年3月30日時点 自社調べ

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

TikTok ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧Twitter） ：@diveresortbaito

『公式アプリでサクッと登録（60秒）』





公式リゾートバイトアプリ：iOS／Android

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。