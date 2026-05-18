学校法人加計学園 玉野総合医療専門学校（岡山県玉野市築港、校長：北山 順崇）は、2026年5月20日（水）に国際交流協定校である台湾・致理科技大学からの研修団（計15名）を迎えます。 本年度は保健看護学科4年生がホストを務め、地域看護実習の経験を活かして自ら考案した「ラジオ体操前後の柔軟性測定」プログラムを実施。単なるレクリエーションに留まらず、運動が健康管理に与える効果を数値で実感してもらう、保健師養成課程の専門学校ならではの体験型国際交流を展開します。 ■ 本年度の交流における「見どころ」 1.実習の学びを還元：ラジオ体操前後の変化を「数値化」して伝える 学生たちが実習で培った健康指導の知見に基づき、ラジオ体操の「前」と「後」で長座体前屈値を測定。短時間の運動でも身体に起きる変化を可視化し、日頃の健康管理の重要性を台湾の学生に伝えます。 2.最高学年（4年生）が医療の専門知識と笑顔でサポート 4年間で培ったコミュニケーション能力と臨床知識を活かし、測定や健康アドバイスを通じて言語の壁を越えた心温まる「おもてなし」を実践します。 ■ 当日のタイムスケジュール（5月20日） 11:10 本校到着 11:25～12:45 体育館にて交流プログラム （ラジオ体操体験、前後の長座体前屈測定と健康指導） 12:55～13:30 昼食会・フリートーク （会議室にて親睦を深めます） 13:30～13:45 学内施設見学をしながら移動 13:45 本校発 ■ 開催概要 日時：2026年5月20日（水） 11:10 ～ 13:45 場所：玉野総合医療専門学校（岡山県玉野市築港1-1-20） 参加者：台湾・致理科技大学 研修団 15名（学生14名、引率1名）、 本校保健看護学科4年生、教職員 【取材に関するお願い】 当日は、国際色豊かな学生たちの交流が繰り広げられる予定です。つきましては、ぜひこの機会にご取材いただき、読者の皆様にご紹介いただければ幸いです。ご多忙の折とは存じますが、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。取材をご希望される場合は、お手数ですが下記担当者までご連絡ください。 【本件に関するお問い合わせ先】 玉野総合医療専門学校 事務室 担当：事務室 森内恒治 電話：0863-31-6830 E-mail：moriuchi@tamasen.ac.jp