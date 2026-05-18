淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気エリア「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、夏季限定イベント『クレヨンしんちゃんSummerスプラッシュ』を開催いたします。今年は「中・上級コース向け」と「初級コース向け」の2本立てとなっており、全員がびしょ濡れ必至の特別なスプラッシュイベントを実施いたします。

本イベントでは、映画「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦」をモチーフにしたアスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」を舞台にしたスプラッシュイベントを2つ展開いたします。1つ目は「中・上級コース向け(小学生以上)」のスプラッシュイベント『200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！』。毎年大人気な巨大水大砲を設置するだけでなく、今年はスタッフによるランダム放水やアスレチックに設置されたミストによりアスレチックの難易度がMAXに！いつ水が降りかかるか分からない予測不能なスリルを味わいながら、全身びしょ濡れになってアスレチックに挑戦しよう！参加者には、ニジゲンノモリオリジナル認定証をプレゼントいたします。

2つ目は「初級コース向け(未就学児)」の『ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！』。毎年実施している「ポイを守りきれ！」をこの夏限定で“チーム対抗びしょ濡れ水合戦”としてさらにパワーアップした特別企画です。参加希望者をくじ引きで2チームに分け、頭に装着したポイが濡れないように守りながら水鉄砲で相手チームのポイを狙い打ち！勝利したチームには「勝利ステッカー」を配布いたします。残念ながら負けてしまったチームも「参加賞ステッカー」をお渡しいたします。 夏限定の特別イベントで、全身びしょ濡れになりながら、最高の思い出を作ろう！

■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～200％増量！難易度MAX！最強爽快挑戦状！～」概要

期間： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 時間： 水大砲、ランダム放水は常時実施 料金： イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要 対象： 身長120cm以上で体重25kg以上～110kg未満の方 場所： 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」アスレチックエリア内 住所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) HP： ニジゲンノモリ公式サイト https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■「クレヨンしんちゃん Summer スプラッシュ！～ポイを守り切れ！びしょびしょ大合戦！～」概要

期間： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 時間： 1日2回開催（①12:00②15:00／所要時間 約15分） ※ランダム放水は常時開催 料金： イベント参加費無料 ※別途エリア入場チケット必要 対象： 身長120cm未満または体重25kg未満の方 場所： 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」アスレチックエリア内 住所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) HP： ニジゲンノモリ公式サイト https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

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