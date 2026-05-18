オンラインスクール「テナントの学校」受講者数30名を突破！年内100名突破を目指し、事業用不動産仲介のプロ育成機関「テナントの学校」を本格展開！

店舗コマース株式会社

事業用不動産仲介およびフランチャイズ事業を展開する店舗コマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沓掛 一貴）が運営する、事業用不動産仲介のプロ育成オンラインスクール「テナントの学校」の受講者数が30名を突破いたしました。

当社はこの成長をさらに加速させ、年内100名の登録突破を目指します。

事業用不動産仲介を「再現できる形」で学ぶオンラインスクール「テナントの学校」には、圧倒的な教育・研修体制があります。事業用不動産仲介市場への参入を志す不動産事業者や大家さんから圧倒的な支持を得ており、先行募集では募集開始わずか2日で定員が満枠となるなど、市場の強い期待を集めています。レッドオーシャンである住宅仲介から抜け出し、高単価で競合の少ない事業用不動産仲介市場への参入を支援する本スクールの取り組みを、さらに強化してまいります。

■ オンラインスクール「テナントの学校」とは

「テナントの学校」は、事業用不動産仲介のノウハウを体系的に学び、実践できる形にするための専門教育機関です。

1. 30本以上・計300分超の圧倒的な講義ボリューム

30分以上計300分を超える講義動画を提供しています。

講義動画は事業用不動産仲介の全体像から、顧客開拓、契約書・重要事項説明書の詳細解説、SNS戦略、さらには事業用不動産投資や土地活用、サブリースまで、実務のあらゆる領域を網羅しています。事業用不動産仲介から派生する高付加価値なビジネスモデルまで深く学ぶことが可能です。

2. 15名限定の少人数制による徹底サポート

質の高いサポートを維持するため、募集人数は各期15名に限定しています。単なる動画視聴に留まらず、月1回のグループコンサルや、講師・受講生同士がリアルタイムで繋がるグループチャットでの相談窓口を設置しています。

また、勉強会や懇親会などのリアルな交流機会を設けることで、受講生が現場の悩みを早期に解消できる環境を整えています。

3. 大家さんから現役営業マンまで多様な層が受講 幅広いコミュニティ

受講生は不動産業者のみならず、自社ビルの空室対策を学びたい大家さんや、将来の独立を目指す営業担当者など多岐にわたります。本スクールは「月額制」ではなく、一度の受講で期間内のサポートを行う「買い切り型」を採用しております。また、受講終了後も継続して信頼関係を築けるコミュニティとしての側面も持ち合わせています。

■ 代表取締役 沓掛 一貴のコメント

事業用不動産仲介の領域は、住宅仲介と比較して体系化された教育機会が少なく、実務ノウハウの多くが属人的に扱われてきました。その結果、本来参入可能であるにもかかわらず、多くの事業者が機会を十分に活かしきれていない現状があると感じています。

こうした課題に対し、「テナントの学校」では、事業用不動産仲介における知識と実務を“再現性のある形”で提供することを目的に、教育プログラムの開発を行ってまいりました。単なる知識の提供にとどまらず、受講後すぐに現場で活用できるレベルまで落とし込むことで、実践的な人材の育成を目指しています。

このたび受講者数が30名を突破し、着実に学びを実務へと転換する動きが広がっていることを、大変心強く感じております。

当社は今後、年内100名の受講者突破を目指すとともに、事業用不動産仲介に関する知見の集約と共有を通じて、業界全体の発展に寄与してまいります。

「不動産業にテナントという選択肢を。」というミッションの実現に向け、より多くの方に本分野の可能性を届けていきたいと考えております。

◼「テナントの学校」第2期 募集概要

受講期間: 2026年10月1日～2027年3月31日（6ヶ月間）

募集人数: 15名限定

受講料: 330,000円（税込）

主な内容: 講義動画30本以上（300分超）、月1回グループコンサル、チャット相談、オフ会

詳細ページ：https://utage-system.com/p/bXFXxd96Kt3W

◼会社概要

企業名 ：店舗コマース株式会社

本社所在地：東京都千代田区西神田一丁目3番13号Aqua B. 1階

代表者 ：代表取締役 沓掛 一貴

事業内容 ：テナントの窓口FC本部、事業用不動産仲介

公式HP ：https://www.tenpo-commerce.jp/