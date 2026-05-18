もっとリッチに、もっとおいしく♪チーズアーモンドに「チーズクリーム150％増量」が新登場！

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（本社：新潟県新潟市北区）は、チーズクリームを従来の150％に増量した「17g チーズアーモンド チーズクリーム150％」を、2026年5月18日（月）よりコンビニエンスストア限定で発売いたします。

お客様の「もっとチーズを！」の声にお応えして新登場！

発売40周年を超えるロングセラー「チーズアーモンド」から、「チーズクリーム150％増量」の特別仕様が新たに登場いたしました。

これまで当社に寄せられてきた「チーズが好きだから」、「コンビニ限定であることが魅力的」といった声にお応えして、チーズクリームを従来の150％に増量した「17g チーズアーモンド チーズクリーム150％」を、2026年5月18日（月）より全国のコンビニエンスストアで順次発売いたします。

商品特徴

「17g チーズアーモンド チーズクリーム150％」は、チーズアーモンドの魅力をもっとリッチに、もっと手軽にお楽しみいただける商品です。

１. チーズクリーム150％の濃厚な味わい

従来品と比較してチーズクリームを150％に増量。より濃厚でクリーミーな味わいを実現し、チーズ好きの方にもご満足いただける仕上がりです。

２. 携帯性抜群の食べきりサイズ

17gという絶妙なサイズ感で、バッグやポケットにサッと入れて持ち運びが可能。ご自宅ではもちろん、外出先や職場などでの「ちょっと贅沢な」おやつや小腹満たしにもぴったりです。

３. 3つの食材の絶妙なハーモニー

パリッとした軽い食感のお米のクラッカーに、たっぷりのまろやかなチーズクリームと香ばしい無塩アーモンドをのせた、3つの素材が織りなす絶妙な組み合わせは健在。より濃厚になったチーズクリームで、さらに深い味わいをお楽しみいただけます。

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/70_1_980cace78d9cea090698078fb40de1ce.jpg?v=202605181051 ]

商品ページ：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9455/

※1：重量で管理しているため袋数は異なる場合があります。

※2：一部のお店でお取り扱いのない場合がございます。

「チーズアーモンド」について

「チーズアーモンド」は2025年9月に発売40周年を迎えた、パリッとした食感のお米のクラッカーにまろやかなチーズと無塩アーモンドをのせた、３つの味の組み合わせが特徴のお菓子です。1985年の発売以来、おやつ・お茶うけ・おつまみにと長年ご好評をいただいております。

チーズアーモンドブランドでは40周年を記念してさまざまな記念企画を開催中。詳細は下記の「チーズアーモンド40周年特設サイト」も併せてご覧ください。

特設サイト：https://www.sanko-seika.co.jp/cheese-almond-40th/

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/ (https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/)

安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・ 本社 ：新潟市北区

・ 事業内容 ：菓子の製造・販売

・ https://www.sanko-seika.co.jp/