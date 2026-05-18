SMT トレンドランキング シリーズに新たに３つのファンドを設定!

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：小林 隆宏、以下「当社」) は、新規に設定する「SMT インド株式モメンタムファンド 《愛称：トレンドランキング・インド株》」「SMT 全世界株式モメンタムファンド 《愛称：トレンドランキング・全世界株》」および「SMT 先進国株式モメンタムファンド《愛称：トレンドランキング・先進国株》」（以下、３つのファンドを総称して、当ファンドと呼びます）について、本日より募集を開始することをお知らせします。



当ファンドは、株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、銘柄を厳選することで、マーケットの「主役交代」を捉えることを目指します。



なお、当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。



当社は今後とも時代にふさわしい資産運用の姿と、未来に託す思いに応える資産運用の新しいカタチを追求していきます。



※資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。

※各ファンドの詳細に関しては、各ファンドの交付目論見書をご確認ください。

- SMT インド株式モメンタムファンド 《愛称：トレンドランキング・インド株》https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510252/- SMT 全世界株式モメンタムファンド 《愛称：トレンドランキング・全世界株》https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510254/- SMT 先進国株式モメンタムファンド 《愛称：トレンドランキング・先進国株》https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_510255/

【 ご留意事項 】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。- 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社HP：https://www.smtam.jp/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号加入協会：一般社団法人資産運用業協会