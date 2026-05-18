創立40周年記念「板橋区吹奏楽団 第40回定期演奏会」6月21日開催決定　観客参加型プログラムも　ゲストはヴァイオリニスト・石田泰尚

ロングランプランニング株式会社

公益財団法人 板橋区文化・国際交流財団主催、「板橋区吹奏楽団第40回定期演奏会」が2026年6月21日 (日)に板橋区立文化会館 大ホールにて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて5月18日(月)発売開始です。

カンフェティでチケット発売 :http://confetti-web.com/@/itasui_40R

公式ホームページ

https://www.itasui.com/041_concert/

板橋区吹奏楽団は今年で創立40周年。40回となる記念定期演奏会は、豪華なゲスト とスペシャルな企画でアニバーサリーイヤーを華々しく飾ります。

ゲストステージは、炎のヴァイオリニスト・石田泰尚さん（神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ソロ・コンサートマスター、京都市交響楽団ソロ・コンサートマスター）をお迎えして、華やかでエネルギッシュなステージをお送りします。

美しく情熱的な石田さんのヴァイオリンと吹奏楽、そして音楽監督・常任指揮者の大橋晃一（作・編曲家、東京藝術大学非常勤講師、神奈川フィルハーモニー管弦楽団音楽参与）のアレンジによる名曲の数々は必見です。

企画ステージは、40周年を記念して「40年間振り返りステージ」と題し、アニメやTVCMをはじめとした有名曲を集めたメドレーをお届けします。

中でも注目なのが、板橋区吹奏楽団の演奏会ではすっかりお馴染みの「お客様参加型の演奏会」のひとつ、お客様による事前投票で当日演奏する曲が決まる「カラオケ人気投票メドレー」です。当日にならないとプログラムがわからない、ワクワクドキドキのステージです。

年齢を問わず楽しめて、懐かしさと新しい発見もある、板橋区吹奏楽団の企画ステージ。 日常を忘れて心がときめくこと間違いなしです。

プログラム

●act1：吹奏楽ステージ

コンサートマーチ「アルセナール」

2026年度全日本吹奏楽コンクール課題曲

交響詩「ローマの松」より“アッピア街道の松”

●act2：板吹40周年記念・ジャンル別40年振り返りステージ

アニメヒーロー・ヒロインメドレー

人気TVCMメドレー

駅メロメドレー

カラオケ人気投票メドレー

●act3：ヴァイオリン・石田泰尚さんをお迎えして

ジェラシー

ラ・クンパルシータ

リベルタンゴ

ほか

公演概要

「板橋区吹奏楽団第40回定期演奏会」

公演日時：2026年6月21日 (日) 14:00開場／15:00開演（上演時間は約2時間半）

会場：板橋区立文化会館 大ホール（東京都板橋区大山東町51-1）

■出演者

板橋区吹奏楽団

音楽監督・常任指揮者：大橋晃一

副指揮者：今村岳志

ヴァイオリン：石田泰尚（神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ソロ・コンサートマスター、京都市交響楽団ソロ・コンサートマスター）

■チケット料金

指定席：2,500円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

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