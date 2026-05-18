AlphaDrive、新規事業向け外部人材ソリューション「AlphaDrive Partners」サービスサイトを公開、本格提供を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生 要一、以下「AlphaDrive」)は、2026年5月18日、新規事業向け外部人材ソリューション「AlphaDrive Partners」のサービスサイトを公開し、本格提供を開始いたします。

大手企業を中心に新規事業への取り組みが広がる一方、その推進を担う「人」の不足が事業化の最大のボトルネックとなっています。

「AlphaDrive Partners」は、260社を超える企業の新規事業を伴走支援してきたAlphaDriveが顧客企業から業務を受託し、事業課題の整理から外部プロフェッショナル人材の活用、稼働中の品質管理までを一気通貫で担うサービスです。23,800件の新規事業支援で培った「事業の本質を見極める目」と「着実に事業を前進させる支援能力」で、各事業の事業フェーズに本当に必要な推進体制を共に構築します。

▼ 企業向けページ

URL：https://alphadrive.co.jp/lp/ad-partners-company/

→まずは無料相談からお待ちしております。

▼個人向けページ

URL：https://alphadrive.co.jp/lp/ad-partners-talent/

→ぜひ積極的にエントリーください。

■ サービス提供の背景

「事業を推進するための社内リソースが足りない」「推進する事業の専門領域知見を持つメンバーが社内にいない」「そもそも、どんな人材が必要なのか、自分たちでは見極められない」--AlphaDriveが数多くの企業の新規事業開発を伴走支援するなかで、最も多く寄せられる声のひとつが、新規事業を担う「人材」に関する課題です。

新規事業の外部人材活用において重要なのは、「新規事業ができる人材を見つけること」ではなく、「いま、自社の事業に本当に必要な人材を定義すること」、そして「外部の人材を、事業の成果に結びつけること」にあります。

新規事業に必要な人材像を見極めるためには、「事業がどのフェーズにあるのか」「自社に足りないリソースは何か」「自社で担う業務と外部に委ねる業務をどう切り分けるか」など、複数の問いに答える必要があります。しかし新規事業の経験者が社内にいない組織では、その要件定義そのものが難しく、従来の一般的な人材サービスにおいては、「事業課題とのミスマッチ」「丸投げによる機能不全」が繰り返され、事業成果に繋がりづらいケースが多かったと考察しています。

「AlphaDrive Partners」は、AlphaDriveが行ってきた膨大な新規事業開発支援のケーススタディーを結集させ、事業課題の整理・要件定義から外部プロフェッショナル人材の活用、稼働中の品質管理までを一気通貫で担う、「事業成果に繋げること」に徹底的にこだわった人材ソリューションです。

■「AlphaDrive Partners」の特徴

「AlphaDrive Partners」は、新規事業向けの外部人材ソリューションです。AlphaDriveが事業課題の整理・要件定義から、外部プロフェッショナル人材の活用、稼働中の品質管理までを一気通貫で担います。

特徴1:新規事業を知り尽くした「要件定義力」

新規事業の人材要件を正確に定義するには、事業開発そのものへの深い理解が不可欠です。本サービスにおいては、新規事業開発支援のコンサルタントメンバーがフロントに立って、対象事業の本質的な課題を掘り下げて抽出／分析し、「その事業にとって、いま本当に必要な人材」を一緒に定義するところから支援します。

特徴2: 「変化」を前提とした可変的な人材提案

新規事業は、短い時間軸の中で事業フェーズ、注力すべきテーマ、対処すべき課題 等が変化するという不確実性をはらんでいます。本サービスにおいては、前提の変化にあわせて、最適な人材タイプの入れ替え・追加アサインをワンストップで積極的に提案していきます。

特徴3:「丸投げ」にならない品質担保の仕組み

いかにプロフェッショナルな人材であっても、対象事業における与件（過去の検討経緯・制約事項・前提の変化 等）を正しく捉えた状態ではないと、安定的に高いパフォーマンスを発揮することは出来ません。本サービスでは、AlphaDriveのコンサルタントメンバーが人材の選定・要件定義・稼働中のフォローアップまで一貫して関与することで、「単に丸投げがされた状態になること」を防ぎ、外部人材のパフォーマンスを引き出します。

■ 統括コメント

AlphaDrive Partners 統括 北渡瀬 敦(きたわたせ あつし)

大手人材会社にて、プロフェッショナル人材と企業の事業課題をつなぐ複業・業務委託領域のサービスに従事。事業責任者層・新規事業推進人材と企業の協業を多数支援する。その後、株式会社アルファドライブに参画し、新規事業開発支援のコンサルタントとして大手企業の事業創出に伴走。新規事業の現場で繰り返し直面した「人材/体制」の構造的課題を解くべく、AlphaDriveの新規事業開発ナレッジと外部人材の活用を組み合わせた「AlphaDrive Partners」を企画・立ち上げ。現在は同サービスの統括として推進を牽引する。

新規事業の現場で繰り返し見てきたのは、優秀な人材を入れるだけでは事業は前に進まないという事実です。事業フェーズに合った人材像を正確に定義し、その力を成果に結びつけるところまで関与しなければ、外部人材活用は「丸投げ」に終わってしまいます。「AlphaDrive Partners」は、AlphaDriveが260社を超える企業の新規事業を伴走支援してきたからこそ持つ「事業を見る目」を活かし、「人材/体制」という最大のボトルネックを解決するサービスです。新規事業に挑む企業の皆さまと、新規事業の推進に自らのスキルで貢献したいプロフェッショナルの皆さまの双方に、これまでにない選択肢をお届けしてまいります。

■ 関連セミナーのご案内

本サービスに関連するテーマとして、新規事業の「リソース不足」をどう解決するかをテーマにしたオンラインセミナーを、2026年6月25日(水)に開催いたします。新規事業の現場で頻出する「人が足りない」という課題に対し、内部リソースと外部リソースの使い分けの考え方、そして外部人材の活用を事業成果に結びつけるための実践論を、講演とパネルディスカッションを通じて解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/295_1_4e2cd6c6f61aed04e6d3a31e560bc241.jpg?v=202605181051 ]

パネルディスカッションでは、「外部人材活用が失敗する構造的な要因」「外部人材活用を成果に結びつける実践tips」「内部・外部の人材をうまく組み合わせて推進できている企業の事例」「完全外部委託の考え方と成立条件」など、現場で頻出するテーマを掘り下げる予定です。

■ 株式会社アルファドライブについて

社名：株式会社アルファドライブ / AlphaDrive Co., Ltd.

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生 要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

設立：2018年2月23日

事業内容：企業内の新規事業開発支援、イノベーション組織構築コンサルティング、コミュニティマネジメント など

URL：https://corp.alphadrive.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社アルファドライブ 広報担当

https://corp.alphadrive.co.jp/contact/

(https://corp.alphadrive.co.jp/contact/)