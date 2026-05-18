東京のIT企業蓼科情報、採用支援AI「ジョーボットくん」で新卒採用をDX化――学生との接点強化と採用体験の革新を実現

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、東京都北区に本社を構える蓼科情報株式会社(https://tatesina.co.jp/)（代表取締役：今井秀明）に、採用支援に特化したAIアシスタント「ジョーボットくん」を開発・導入したことをお知らせいたします。

採用活動に“らしさ”と効率を

今回開発された「ジョーボットくん」は、AI社長シリーズの採用支援特化型AIで、主に学生とのコミュニケーションや採用プロセスの効率化を担います。説明会前の情報提供から、選考中の対応、面接前後のフォローまでを一貫して担い、採用活動全体の質と効率の向上を目指します。

AIを通じて、応募者に対して「蓼科情報らしさ」を伝え、興味喚起やブランディングにも貢献する存在として活躍が期待されます。

蓼科情報株式会社について

蓼科情報株式会社は、教育機関向けソリューション「Tomas」「Tomaslite」の開発をはじめ、ソフトウェア開発、ECサイト構築、WEB制作など幅広いITサービスを展開する企業です。豊富な技術力と柔軟な対応力を強みに、顧客の課題解決に取り組んでいます。

導入の背景

近年の新卒採用市場では、オンライン中心のコミュニケーションへの対応や、学生の関心を引きつけるブランディング力がますます求められています。蓼科情報株式会社では、こうした時代の変化に対応するため、次の目的で「ジョーボットくん」を導入しました。

学生との接点強化と興味喚起（説明会前の関心醸成・説明会誘導）

AI社長とは

- 採用フローの効率化（説明会後のフォロー、選考案内）- 面接対応の自動化（一次面接対応）- 採用担当者の業務負荷軽減- 企業ブランディングの強化

「AI社長」(https://ai-syacho.com/)は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

「ジョーボットくん」の特長

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

「ジョーボットくん」は、今井秀明社長の考えに基づき設計された、採用活動特化のAIアシスタントです。AI社長シリーズの中でも“採用特化型”という新たな形で、応募者との接点づくりと社内業務効率化を両立させています。

主な機能：

- 採用フローや選考ステップのご案内- 職種や働き方に関する説明- 研修制度・福利厚生など、成長環境に関する情報提供- 一次面接の対応や、AI面接についての案内- 学生からのあらゆる質問に即時対応し、関心をつなぎとめる

学習データには、同社の採用情報、仕事内容、社風、制度などを幅広く網羅しており、正確かつ魅力的なコミュニケーションを可能にします。

会話例

代表者コメント

蓼科情報株式会社 代表取締役 今井 秀明 コメント



近年の採用活動では、学生との接点をいかに深めるかが重要な課題となっています。「ジョーボットくん」の導入により、24時間いつでも学生からの質問に対応でき、説明会前の関心醸成から面接後のフォローまで一貫したサポートが可能になりました。何より、私たちの企業文化や働く環境の魅力を、AIを通じて自然に伝えられることに大きな期待を寄せています。優秀な人材との出会いを創出し、共に成長できる仲間を迎え入れるための強力なパートナーとして活用してまいります。

株式会社THA 代表取締役 西山 朝子 コメント

蓼科情報様との「ジョーボットくん」開発は、我らにとっても新たな挑戦でした。採用活動こそ、企業の「らしさ」が最も重要な場面。学生の皆さんが蓼科情報様の魅力を深く理解し、「この会社で働きたい」と心から思えるような体験を、AIの力でサポートできることを嬉しく思います。今井社長の想いを込めた「ジョーボットくん」が、優秀な人材と素晴らしい企業を結ぶ架け橋となり、日本の未来を支える新たな勇者たちの誕生に貢献できれば幸いです。

【蓼科情報株式会社について】

本社所在地：東京都北区赤羽西1丁目7番1号パルロード3 9階

設立：1981年6月2日（昭和56年）

資本金：3億500万円

代表者：代表取締役社長 今井秀明

事業内容：

・パッケージソフトウェアの作成・販売（WEB勤怠管理システムTomas、Tomaslite）

・ソフトウェア設計・開発（公共分野、金融分野、医療分野、産業分野）

・ECサイト構築

・Webサイト制作

・システムの運用保守

・インフラの設計・構築・運用・保守

HP：https://tatesina.co.jp/(https://tatesina.co.jp/)

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

電話番号：03-4567-6545

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。