『【クラウドPBX販売パートナー募集】地方に広がる番号ポータビリティを商機に変える』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comsq-20260604/M1D



■地方企業の「電話クラウド化」が、いま最大の商機である理由

これまで首都圏中心だった電話のクラウド化が、いよいよ地方企業でも本格化しています。

特に地方の中小企業において、「今の電話番号をそのまま使える」ことは、クラウド化への最大の障壁を取り除く決定打となります。

IT・ネットワークインフラを支える皆様にとって、今このタイミングでクラウドPBXをラインナップに加えることは、既存顧客の流出を防ぎ、新たな収益の柱を築く絶好のチャンスです。



主催のコムスクエア社では、地方展開を強化するにあたり、単に販売店様を増やすだけではなく、地域ごとに中核となるパートナー様を作っていきたいと考えています。

そのため、一定の営業体制をお持ちの企業様には、**対象エリアの見込み顧客情報の共有**なども含めて、個別にご相談したいと考えています。





■クラウドシフトを阻む「3つの不安」をどう解消するか？

地方企業への提案において、顧客が最も懸念するのは以下の3点です。



・品質の不安： 「通話が途切れたり、遅延したりしないか？」

・継続の不安： 「長年使い慣れた代表番号が変わってしまうのではないか？」

・運用の不安： 「今のビジネスフォンと使い勝手が変わって混乱しないか？」





また、販売店様にとっては、「一度の販売（ショット収益）で終わってしまい、保守・運用の手間だけが増えないか？」という収益構造への不安も少なくありません。



■なぜ、数あるサービスの中で「VoiceX」が選ばれるのか？

本セミナーでは、圧倒的な通話品質と地方エリアまでカバーした番号継続が可能なクラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）」を活用した、パートナー様向けの必勝法を解説します。



本セミナーで学べるポイント



・【勝てる理由】 他社比較で圧倒的優位に立つ「番号継承率」と「通話クオリティ」の正体

・【収益モデル】 レガシーPBX販売から脱却し、安定したストック収益を構築する手法

・【支援体制】 専門知識がなくても安心。成約率を高めるパートナー支援プログラム



「クラウドPBXを新たな収益の柱にしたい」「既存顧客を競合に奪われたくない」とお考えのPBX販売代理店様は、ぜひこの機会にご参加ください。



■こんな方におすすめ

- 地方のSIer・OA機器販売店様： 地域密着の強みを活かし、クラウドPBXを新商材として展開したい。

- ビジネスフォン販売店様： オンプレミスPBXの需要減を感じており、早期にクラウドへシフトしたい。

- 移転・新設案件に強い業者様： 「番号が変わるなら移転したくない」という顧客の課題を解決したい。

- 経営の安定化を目指す方： 売り切り型のビジネスから、積み上げ型のストックビジネスへ転換したい。





■主催・共催

コムスクエア

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/comsq-20260604/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]