『増え続けるアラート、インシデントの兆候を見逃していませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/canon-its-20260604/M1D





・※本セミナーは、エンドユーザー企業の方を対象としています。該当しない企業の方の申込みは、場合によってはお断りさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。



・※IT事業者の方へ 紹介するソリューションとの協業の相談も承っておりますので、個別にお問い合わせください。また、情報収集のみを目的とするお申込みはお控えください。



■セキュリティ製品の導入だけでは防げない時代へ

サイバー攻撃が高度化する中、多くの企業ではEDR、SASE、ファイアウォールなど複数のセキュリティ製品を導入し、対策を強化しています。しかし、製品を導入しても、日々発生するアラートやログを正しく読み解き、脅威の兆候を判断できなければ、十分な効果を発揮できません。いま求められているのは、検知する仕組みだけでなく、検知後に何を優先し、どう対応するかまでを含めたセキュリティ運用体制です。



■増え続けるアラートが判断を遅らせる

セキュリティ製品から大量のアラートが届いても、その一つひとつが本当に危険なのか、どれを優先すべきなのかを自社だけで判断するのは容易ではありません。重要なインシデントの兆候が通常の通知に埋もれてしまえば、初動対応が遅れ、被害拡大や復旧負荷の増大につながる可能性があります。特に、SOC人材や専門知識が不足している企業では、アラート確認が形骸化し、対応判断が属人化してしまうことが大きな課題です。



■SOCが兆候を見極め初動対応につなげる

本セミナーでは、キヤノンITソリューションズ様が立ち上げたマネージドSOCサービスを通じて、増え続けるアラートをどのように整理・分析し、重要なインシデント対応へつなげるのかを解説します。同サービスは、アラートやログの監視・分析に加え、AIによる相関分析、専門アナリストによる調査、初動対応から根本原因調査・再発防止策の提案まで支援する点が特徴です。セキュリティ製品の導入効果を高め、運用負荷を抑えながら実効性ある対応体制を整えるための考え方を紹介します。



このような方におすすめです

・セキュリティ製品から届く大量のアラートを、自社だけで判断しきれない方

・重要なインシデントの兆候を見逃していないか不安を感じている方

・アラート通知後の初動対応や優先順位付けに課題を感じている方

・SOCを自社で構築・運用する人材や体制が不足している方

・監視・分析から根本原因調査、再発防止策まで一貫して支援を受けたい方



■主催・共催

キヤノンITソリューションズ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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