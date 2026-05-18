『生成AI活用を社員任せにしない、体系的なスキル習得とは？』というテーマのウェビナーを開催

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■AI活用の差が広がる企業の現状

生成AIの活用は多くの企業で進みつつありますが、その活用レベルには格差が生じています。一部の社員が高度に使いこなす一方で、ほとんど活用できていない層も存在し、組織全体としての成果につながっていないケースも少なくありません。さらに、企業規模や業種、地域によっても取り組み状況に差が見られ、組織をあげてAIを活用した業務改善や成果創出に取り組めていないという課題が顕在化しています。



■生成AI活用を社員任せにする課題

生成AIは手軽に使い始められる一方で、体系的に学ぶ機会がないまま社員任せにしてしまうと、理解度や活用力にばらつきが生まれます。さらに、利用ルールやセキュリティに関する認識が曖昧なまま利用が進むと、情報リスクを抱えた属人的な活用に留まり、結果として、再現性のある活用が進まず、組織全体への浸透につながらない状況に陥ります。



■ソフトバンクグループが提供する10時間で始めるAI人材育成―助成金活用も可能

本セミナーでは、主に中小企業が生成AIの導入・活用を進める際に直面しやすい課題を整理した上で、実務で使えるAI人材を育成するための進め方を解説します。

SBモバイルサービスが提供する「ビジネス生成AI総合研修」では、生成AIの基本理解から業務活用、セキュリティを踏まえた利用ルール、社内展開の考え方までを段階的に学べます。さらに、AIエージェントを作成するハンズオンを通じて、初心者でも研修終了後すぐに実務へつなげやすい学びを得られます。また、助成金を活用することで教育コストを抑えられるため、予算や育成計画に応じた人数で受講を進めることも可能です。

これまでAI人材育成に体系的な学びを取り入れられていなかった企業や、生成AI活用を社員任せにせず組織全体へ広げたい企業におすすめのセミナーです。



■主催・共催

SBモバイルサービス株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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