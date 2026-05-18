ジールス、まるで人間と話しているような対話型AIアバター「Omakase AIアバター」を提供開始

株式会社ZEALSまるで人間のような対話型アバター「Omakase AIアバター」

マルチモーダルAIエージェントプラットフォーム「Omakase AI」を展開する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、まるで人間と話しているような自然な対話体験を実現する対話型AIアバターサービス「Omakase AIアバター」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「Omakase AIアバター」は、人物の知識・経験・話し方・人柄などをAIアバターとして再現し、ユーザーとリアルタイムに対話できるサービスです。企業の代表者、採用担当者、専門人材、ブランドスタッフなどのコミュニケーションをAIによって拡張し、採用、接客、カウンセリング、教育、営業など、対話の質が重要となる多様なビジネスシーンでの活用を想定しています。

第一弾のユースケースとして、HR領域におけるAI面接・AI面談領域へ参入するとともに、AI美容部員、AIカウンセラー、AIトレーナー、AIコーチ、AIコンシェルジュなど、幅広い領域への展開を進めてまいります。

■実際の「Omakase AIアバター」による「Omakase AIアバター」の解説デモ

■提供開始の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZgY5k7m-jVo ]

近年、生成AIの進化により、企業活動におけるコミュニケーションは、単なる自動化から、相手の文脈を理解し、自然に応答する高度な対話体験へと進化しています。

一方で、AIアバター市場では、動画生成やプレゼンテーション、案内コンテンツなど、一方向の情報伝達を中心としたサービスが多く見られます。こうした一方通行型のAIアバターは、情報をわかりやすく伝える手段として有効である一方、採用面接、接客、カウンセリング、教育、営業といった実際のビジネスシーンでは、相手の問いかけを理解し、その場で自然に応答する「対話型・インタラクティブ型」の体験が求められます。

ジールスはこれまで、接客AIエージェントの開発・提供を通じて、企業とユーザーの接点における会話体験の高度化に取り組んでまいりました。「Omakase AIアバター」では、その知見とAIアバター技術を掛け合わせることで、単なる一方向の案内にとどまらない、リアルタイムで双方向に対話できるAIアバター体験を提供します。

■「Omakase AIアバター」について

「Omakase AIアバター」は、人物の知識・経験・話し方・人柄などをもとに、まるで本人と話しているかのような自然な対話体験を提供する対話型AIアバターサービスです。

ユーザーの質問や相談に対して、文脈を踏まえながらリアルタイムに応答することで、これまで人に依存していたコミュニケーションを、より拡張性のある形で提供することが可能になります。

企業は、代表者、採用担当者、現場責任者、営業担当、専門人材、ブランドスタッフなどの知見やコミュニケーションをAIアバターとして活用することで、24時間365日、質の高い対話接点を構築できます。

■「Omakase AIアバター」の主な特徴

Omakase AIアバターの4つの特徴

1. 本人らしさをAIアバターとして再現

本人の知識・経験・話し方・人柄などをもとに、まるで本人と対話しているかのようなAIアバターを生成します。代表者、採用担当者、専門スタッフ、営業担当、インフルエンサー、タレントなど、多様な人物の魅力や専門性をAIとして拡張できます。

2. リアルタイムな対話体験

ユーザーの質問や相談に対して、その場で自然に応答します。定型的な応答ではなく、相手の文脈に応じた双方向のコミュニケーションにより、自然で納得感のある対話体験を提供します。

3. 24時間365日の対応

時間や場所を問わず、いつでもAIアバターが対応します。採用候補者、顧客、相談者などとの接点を拡張し、機会損失を防ぎながら、継続的なコミュニケーションを実現します。

4. ブランドに合わせたカスタマイズ

話し方、応答内容、背景、ブランド表現などを、企業やサービスの世界観に合わせてカスタマイズできます。ブランドに最適化されたAIアバターにより、企業らしさを反映した顧客体験を提供します。

■具体的なユースケース：AI面接・AI面談領域での活用

第一弾ユースケースとなるHR領域では、「Omakase AIアバター」をAI面接官・AI面談担当として活用します。

採用活動では、初期面接の工数、日程調整の負荷、候補者対応のばらつき、評価の属人化などが課題となる一方で、候補者との最初の接点は、企業理解や志望度を左右する重要な体験でもあります。そのため、単なる選考効率化だけでなく、候補者が安心して自然体で話せるコミュニケーション設計が求められています。

ジールスが参考にした調査結果でも、従来のAI面接に対して、「無機質な音声」「一方通行感」「質問の意図が伝わりにくいこと」などが、違和感やストレスの要因として挙げられました。一方で、自然な対話やフィードバックがある場合には、面接に対する態度変化が前向きになる傾向も見られています。

■AI面接サービスの課題について

「Omakase AIアバター」は、企業の代表者、採用責任者、現場社員などをAIアバターとして再現し、候補者に対して時間や場所にとらわれない柔軟な面接・面談機会を提供します。接客AIエージェントで培った対話設計力を活かし、効率性だけでなく、候補者が自然体で対話できる、より納得感のあるAI面接・AI面談体験を実現してまいります。

参考：AI面接に関する実態調査（2026年5月、ジールス調べ）(https://go.zeals.ai/l/1065822/2026-05-15/blsgz4)

■多様なビジネスシーンへの展開

「Omakase AIアバター」は、AI面接官にとどまらず、対話の質が重要となるさまざまなビジネスシーンで活用できます。

例えばAI美容部員では、店舗接客と同等の提案をオンライン上で提供し、ユーザーの悩みや希望に合わせたパーソナライズ提案を行います。AIカウンセラーでは、相談者が安心して話せる対話空間を提供し、相談の心理的ハードルを下げることを目指します。

その他にもAIトレーナー、AIコーチ、AIコンシェルジュ、AIセールスなど、専門知識や人らしい対話が求められる領域において、企業とユーザーの接点を拡張してまいります。

■今後の展望

ジールスは、「Omakase AIアバター」を通じて、人が持つ知識・経験・人柄・ブランドらしさをAIによって拡張し、企業とユーザーの新たな対話体験を創出してまいります。

AI面接・AI面談、AI美容部員、AIカウンセラーをはじめ、教育、トレーニング、営業、接客、カスタマーサポートなど、対話の質が重要となる領域へ展開し、24時間365日、いつでも高品質なコミュニケーションを提供できるAIエージェント体験の社会実装を進めてまいります。

■ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代表者：代表取締役 清水正大

事業内容：Omakase AI、Omakase OS、ZEALS AI Agent 等の開発・提供

HP：https://zeals.ai/jp/

Omakase AI：https://www.omakase.ai/jp

Omakase Robotics：https://www.omakase.ai/robotics