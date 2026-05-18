『kintoneが全社に広がるほど、集計・可視化が複雑になっていませんか』というテーマのウェビナーを開催

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・ 本セミナーは、kintoneに蓄積されたデータをDomoで活用する方法をご紹介する内容です。

・ kintone自体の設定・操作・仕様に関する個別のご質問にはお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



■kintone全社活用で広がる、データ活用の次の課題

kintoneは、現場部門が自ら業務アプリを作成し、紙やExcelで管理していた情報を集約できる便利な業務改善基盤です。部門単位での利用が進むほど、顧客管理、案件管理、活動管理、契約管理など、さまざまな業務データがkintone上に蓄積されていきます。しかし全社利用が進む段階では、「データは集まっているのに、必要な数字をすぐ確認できない」という次の課題が見え始めます。



■複数アプリ・外部データで、集計と可視化が複雑化

kintone内のアプリが増えると、複数アプリをまたいだ集計や、部門横断での可視化が難しくなります。また、財務データ、マーケティングデータ、Excel、基幹システムなど、kintone以外のデータも組み合わせたい場合、プラグインや外部ツールが増え、費用やライセンス管理、運用ルールが複雑になりがちです。その結果、担当者が毎回データを探し、集計し、確認する手間が増え、全社で同じ数字を見ながら判断することが難しくなります。



■Domoで必要な数字をすぐ見られる全社ダッシュボードへ

本セミナーでは、kintoneに蓄積された複数アプリのデータや、外部システムのデータをDomoでまとめ、必要な数字をすぐ見られる状態にする方法を解説します。Domoを活用することで、kintoneを入力・業務管理の基盤として活かしながら、集計・可視化・共有を担うデータ活用基盤を整えることができます。あわせて、複数アプリ横断のダッシュボード作成、外部データとの連携、全社員が同じ情報を見て判断するための運用イメージを紹介します。



■主催・共催

NDIソリューションズ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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