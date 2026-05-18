【6/4 Web開催決定】健康経営銘柄選定企業の“リアル”から学ぶ！次の一手を進めるヒント

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年6月4日（木）に、健康経営部門のご担当者様を対象としたWebセミナー「健康経営銘柄選定企業の“リアル”から学ぶ！次の一手を進めるヒント」を開催いたします。

本セミナーでは、健康経営を実際に推進してきた当社アドバンテッジリスクマネジメントの健康経営担当者が登壇。営業の経験を踏まえ、企業の皆様が立ち止まりがちなポイントにも目を向けながらお話しします。

健康経営に一定期間取り組んできたものの、「施策は増えているが、次に何をすべきか判断できない」「評価や認定を意識し始めた途端、軸がぶれてきた」「『やっているつもり』だけど、これで十分なのか確信が持てない」・・・そのように感じることはありませんか？

本セミナーでは、健康経営を実際に推進してきた当社アドバンテッジリスクマネジメントの健康経営担当者が登壇。営業の経験を踏まえ、企業の皆様が立ち止まりがちなポイントにも目を向けながらお話しします。



健康経営コンサルタントと掛け合いをしながら、「当社だからできた話」に留まらず、参加者の皆様に次の一手を考えるヒントを提供いたします。

ぜひお気軽にご参加ください。

※本セミナーは、主に大企業部門に該当する、かつ健康経営度調査票をご提出したご経験のある企業様のご参加をおすすめいたします。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/chea-hea-00597?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00190260515&utm_Campaign_cus=prti00190260515

◆このような方にオススメのセミナーです

●健康経営を進めてきたが、次に何を強化すればよいか迷っている

●評価・認定（ホワイト500／健康経営銘柄）を意識し始めた

●他社事例を聞いても、自社にどう当てはめればよいかわからない

■日時：2026年6月4日(木) 13:30～14:30

■申込期間：2026年6月1日(月) 17:59まで

■参加費：無料

■対象：健康経営部門のご担当者様

■主催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

1．健康経営コンサルタント 永井 潤より：健康経営の潮流・評価視点の解説

2．当社健康経営担当 神原 学より：当社の健康経営実践共有

・評価点

・健康経営推進体制

・データ活用・改善の考え方など

3．質疑応答

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。