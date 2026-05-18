ソウルのライフスタイルを体現する「THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）」、表参道に初の大型テナントストアをオープン

nugu Japan株式会社

nugu Japan株式会社

株式会社現代百貨店

現代百貨店は東京・表参道の東急プラザ表参道「オモカド」3階に、「THE HYUNDAI（ザ・ヒョンデ）」の大型テナント店舗をオープン予定です。 本プロジェクトは、日本市場におけるこれまでのポップアップストア運営実績および既存店舗で培ったノウハウを集約した戦略的拠点としてグローバルEコマースプラットフォーム事業およびブランドビルディングを展開するMediquitous（メディコトス）(本社：韓国 ソウル、代表取締役：イ・ドゥジン)、ならびに日本法人nugu Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 忠煥）と協業し、2026年7月中旬のオープンを予定しております。

現代百貨店はこれまで、東京・大阪・名古屋をはじめとする日本の主要都市にて複数回にわたりポップアップストアを展開し、現地ユーザーの反応や市場データを蓄積してまいりました。

さらに、渋谷PARCO内の「THE HYUNDAI」の運営を通じて、日本のリテール環境や消費者ニーズへの理解を深めており、これまでの知見をもとに、今回の大型テナントストアの企画に至りました。

「THE HYUNDAI」は、従来の韓国ブランドの日本進出モデルとは一線を画し、新たな顧客接点の創出を目指すプロジェクトです。一般的にセレクトショップへの出店や単一ブランドによる直営展開が主流である中、本店舗では各ブランドが正式なテナントとして参画し、それぞれのアイデンティティや商品、ストーリーを最大限に表現できるように設計しています。 単なる販売空間にとどまらず、ブランド体験を軸とした複合型リテールプラットフォームを提案する点が特徴です。

店舗は全9区画で構成され、ファッション、雑貨、IP、カフェなど多様なカテゴリーを展開予定です。

特に、ソウルにある「THE HYUNDAI SEOUL」地下2階の空間企画コンセプトを日本に取り入れ、洗練されたキュレーションとコンテンツを軸とした空間づくりを通じて、新たなショッピング体験を提案します。

現代百貨店関係者は、「THE HYUNDAI表参道店は、韓国の有望ブランドが日本市場で持続的に成長していくための拠点としての役割を担っていきたい」とコメント。「今後も多様なコラボレーションやコンテンツ展開を通じて、これまでにないリテール体験を提案していく」としています。

なお、出店ブランドについては今後順次発表される予定です。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（pressroom@nugu.jp）

■「THE HYUNDAI」運営

会社名：株式会社現代百貨店（Hyundai Department Store）

所在地：韓国 ソウル特別市江南区テヘラン路98-12

代表者名：チョン・ジヨン

■企画運営

会社名：nugu Japan株式会社

所在地：東京都渋谷区広尾一丁目13-7 恵比寿イーストビル6階

代表者名：金 忠煥

■施設概要

施設名称：東急プラザ表参道「オモカド」

所 在 地： 東京都渋谷区神宮前四丁目 30- 3

営業時間：物販・サービス店舗 11:00～20:00

飲食店舗・おもはらの森 8:30～22:00

※一部店舗は異なる

公式 HP： https://omokado.tokyu-plaza.com/