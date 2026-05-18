オリジナルグッズ制作に最適な新ラインアップが登場

株式会社フォーカス

カスタムウェアの販売・製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市、代表取締役 常松憲太）が運営するオリジナルグッズ製作サイト「CLAT-JAPAN（読み：クラティージャパン）で は、オリジナルプリントやイベントグッズ、アパレル販売向けに最適な新商品として、Tシャツ2種とバッグ 3種を発売開始いたしました。日常使いしやすいデザイン性と、実用性の高さを兼ね備え、企業案件 や販売用アイテム、チームグッズなど幅広く活用できるラインアップです。

◆ 襟ぐりしっかりTシャツ

洗濯を繰り返してもヨレにくい、しっかりした襟が特長の定番Tシャツ。 落ち着きのあるカラーリングを中心に15色をご用意し、普段使いから販売用アイテムまで幅広く活躍 します。長めの丈感で着やすく、着るほどに風合いが増していく綿100％素材を採用。イベントやアパ レル販売用としてはもちろん、グループTシャツとして色違いで揃えるのもおすすめです。

・サイズ：S～3XL

・カラー：15色

・素材：綿100％

・30枚 フルカラープリント（1か所）1,935円／枚（税別）

※超早割・午前割・曜日割適用時の価格

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/001/1777プリントイメージ襟ぐり生地感参考カラーバリエーション（15色）◆襟ぐりしっかりビッグTシャツ

襟のステッチがアクセントになった、トレンド感のあるビッグシルエットTシャツ。ゆったりとした着用感で、性 別を問わず着こなしやすい１枚です。S-XL展開ながら大きめのシルエット設計で、幅広い体型に対 応。屋外イベントやライブグッズ、アパレルブランドのオリジナル商品としても存在感を発揮します。 企業案件など、デザイン性を重視したオリジナルウェア制作にもおすすめです。

・サイズ：S～XL

・カラー：5色

・素材：綿100％

・30枚 フルカラープリント（1か所）2,275円／枚（税別）

※超早割・午前割・曜日割適用時の価格

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/001/1779プリントイメージカラーバリエーション（5色）◆ おでかけレジャートート

アウトドアやレジャーシーンにぴったりな、大容量スクエア型トートバッグ。汚れに強いポリエステル素材を 使用し、約20Lの収納力で荷物の多いシーンでも活躍します。ピクニックやアウトドア、習い事などの 日常使いにも便利で、企業イベントやキャンペーン配布にもおすすめ。目を引く9色展開で、オリジナル プリントとの相性も抜群です。

・本体サイズ：縦42×横37×マチ13cm ／持ち手サイズ：長さ46.5×幅3cm

・カラー：9色

・素材：ポリエステル100％

・100枚 フルカラープリント（1か所）537円／枚（税別）

※超早割・曜日割適用時の価格

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1798

プリントイメージ生地感参考カラーバリエーション（9色）◆どこでもシューズバッグ

軽量で丈夫なポリエステル100％素材を使用した、毎日使いやすいシューズバッグ。撥水性があり汚 れにも強いため、学校やジム、習い事などさまざまなシーンで活躍します。シンプルで使いやすいデザイ ンに加え、豊富なカラーバリエーションを展開。年代を問わず使いやすく、ノベルティやチームグッズにも おすすめです。

・本体サイズ：縦43×横36cm

・カラー：9色

・素材：ポリエステル100％

・100枚 フルカラープリント（1か所）467円／枚（税別）

※超早割・曜日割適用時の価格

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1799プリントイメージ使用イメージカラーバリエーション（9色）◆どこでもランドリーバッグ

軽量で扱いやすいポリエステル素材を使用したランドリーバッグ。汚れに強く、日常使いからアウトドア シーンまで幅広く対応します。リニューアルにより、さらに使いやすさが向上。衣類の持ち運びや収納に も便利で、実用性を重視したアイテムとして活躍します。シンプルなデザインながら選べる9色展開で、 オリジナル用途にも最適です。

・本体サイズ：縦53×横42cm

・カラー：9色

・素材：ポリエステル100％

・100枚 フルカラープリント（1か所）559円／枚（税別）

※超早割・曜日割適用時の価格

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1800プリントイメージ使用イメージカラーバリエーション（9色）

【株式会社フォーカスについて】

2009年 現代表取締役の常松憲太が、前職の経験を経 て独立し、株式会社フォーカスを設立。当初は、BtoBの グッズ販売が事業の中心であり、現在主力のプリントTシャツ 事業のシェアは、全体売上高の約3割程度でした。その後、 プリントTシャツを注文した高校生たちから、たくさんの手紙や 写真を通じて感謝のメッセージを受け取り、これまでビジネス ライクに考えていた自分の世界観が変わり、プリントTシャツ 事業に特化しました。発注者を喜ばせることだけを考えてい たが、プリントTシャツを通じて、高校生たちの思い出を作る 価値を提供していることに気づき、社会の利得を優先した事 業を行う決断をしたのが、2012年のことです。2014年には、 EC販売をスタートさせ利益の平準化に成功。2020年コロ ナ禍の影響により、売上高が大きく減少、社員の相次ぐ退 職で倒産の危機に見舞われましたが、当時中小事業向け に実施された融資を原資として、プリント自社工場に設備 投資を行い、さらに社員の年収を1人平均100万円アップ しました。その結果、2021年の売上高は目標の1.5倍を達 成し、会社の早期立て直しを実現できました。2025年9月 から、フォーカス初の海外展開をオーストラリアで開始しまし た。オーストラリアでの実績をもとに、今後も海外展開を拡 大していく予定です。私たちは、社員一丸となり、さらなる成 長を目指して日々新しいチャレンジを続けています。

2026年1月に移転した新社屋

■売上高の推移

2020年 9.8億円

2021年 14.7億円

2022年 20.2億円

2023年 29.0億円

2024年 33.0億円

2025年 37.3億円

■会社概要

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：8,500万円

従業員数 ：76名（うち執行役員3名・育児休暇3名）※2026年4月1日時点

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：株式会社フォーカスクリエイティブ（静岡県浜松市）

フォーカスコーポレートサイト :https://corp.forcus.co.jp/