【無料ウェビナー】AI推奨を獲得する！検討・購入フェーズ別LLMO戦略 ━ プロンプト設計から対策方針立案まで【LANY式フレームワーク】 を5/26(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】AI推奨を獲得する！検討・購入フェーズ別LLMO戦略 ━ プロンプト設計から対策方針立案まで【LANY式フレームワーク】 を5/26(火)に開催いたします。

「AI検索対策を始めたものの、思うように推奨されない」

「公式サイトやFAQは整備したのに、競合ばかり名指しで出てくる......」

そんな壁にぶつかっていませんか?

実は、多くの企業が見落としている重要な視点があります。

それは、「認知段階（TOFU）ではなく、比較検討・購入段階（MOFU／BOFU）を優先的に対策する」こと。

そのためには、検討フェーズごと（MOFU／BOFU）に適切なプロンプトを設計し、対策することが極めて重要です。フェーズごとに目的や押さえるべきポイントも異なります。

AI検索の本質は、SEOのような「入口の奪い合い」ではありません。

AIが自律的に比較検討を行い、推奨を決定する「検討・購買段階での情報戦」です。

本ウェビナーでは、LANYが200社以上の支援で体系化した「検討・購買段階別のプロンプト戦略設計」を徹底解説。

対策すべきプロンプトの特定から、推奨されるための情報配置まで、明日から使える実践フレームワークをお伝えします！

開催日時

2026年5月26日（火）12:30～13:30

ウェビナー内容

- なぜ今「LLMO」なのか？- SEOとLLMOの違い- LANY式 LLMO対策フレームワーク- LLMO成功事例- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-05-26

参加費

無料

参加者限定特典

検討・購買段階別に整理した対策すべきプロンプト設計シートをウェビナー参加者限定で先行配布！

ぜひどこよりも早く戦略を手にし、対策にご活用ください！

※お申込特典は5/21（木）頃より配布予定です。

配布開始日より前にお申し込みいただいた方にもメールにてご案内しますのでご安心ください！

定員

500名（先着順）

申込締切

2026年5月26日（火）12時29分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

※当日視聴できなかった方は、開催終了後、1週間アーカイブ動画を視聴可能なURLをメールにてお送りいたします。ご案内までお待ちください。

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、企業の持続的な成長にコミットする「グロースパートナー」です。デジタルマーケティング支援を展開し、事業成長を多角的にサポートします。 SEO/LLMO（AI検索最適化）、コンテンツマーケティング、Web広告運用といった最先端のノウハウを提供。形式的なコンサルティング支援に留まらず、クライアントのチームに深く入り込み、戦略立案から実行支援、継続的な改善までを一気通貫でサポートします。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp