カジュアルなのにラブリーに、The Pink単独企画展 最大83%OFFオープン

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォームamood(アムード)が5月18日(月)から5月24日(日)までの一週間、The Pink 単独企画展を開催します。カジュアルなシルエットにラブリーなディテールを重ね、ヒップさと愛らしさを同時に叶えるThe Pinkの人気アイテムを、全商品対象20%追加割引クーポン適用で最大83%OFFの価格で楽しめる一週間です。

https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20731(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20731)

■ 企画展概要

・開催期間 : 2026年5月18日(月) 00:00 ～ 2026年5月24日(日) 23:59

・主な特典 : 最大83%OFF（全商品に使える20%追加割引クーポン含む）

■ 企画展詳細

The Pinkは、カジュアルなシルエットにラブリーなディテールを添え、毎日のコーディネートに柔らかなムードを加えてくれる韓国ファッションブランドです。少しヒップな雰囲気は残しつつも、ラブリーさは譲れない――そんな繊細な感性を持つ方々から特に愛されているブランドです。

今回のamood単独企画展では、The Pinkの人気アイテムを最大83%OFFの価格でお楽しみいただけます。本格的な初夏シーズンを前に新しいワードローブを準備中の方は、カジュアル×ラブリーなThe Pinkのアイテムを最もお得な価格で手に入れられるこの一週間をぜひお見逃しなく。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

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■ amoodについて

「amood」は、韓国ファッションブランドを日本の消費者へとつなぐグローバルファッションプラットフォームです。トレンド感覚に優れた厳選ブランドをキュレーションし、韓国発のスタイルをより身近にお届けしています。

▶︎ イベントページ：https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20731(https://www.amood.jp/external?from=campaign_home&uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20731)

▶︎ The Pink ショップページ：https://www.amood.jp/market/29237

■ 会社概要

会社名：ABLY Corporation., Inc.

サービス名：amood（アムード）

公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/