Bluefield Energy、センコーコーポレーションの太陽光発電所向けアグリゲーションサービス提供を決定

Bluefield Energy株式会社

分散型エネルギーの発電・電力小売に立ちはだかる構造的な非効率をテクノロジーで改革するBluefield Energy株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：島田 孝文 以下「Bluefield Energy」）は、このたび株式会社センコーコーポレーション（本社：三重県四日市市 以下「センコーコーポレーション」）が保有・運営する茨城・群馬県内の営農型太陽光発電所を対象に、FIT制度からFIP制度への転換支援を含む太陽光発電所向け運用代行・アグリゲーションサービスの提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

サービス提供の背景

2030年エネルギーミックスの達成に向け、再生可能エネルギー（以下「再エネ」）のさらなる導入拡大が求められる一方で、出力制御の増加や電力市場価格の変動等により、発電事業者にとっては収益の安定化と再エネ価値の最大化が一層重要な経営課題となっています。こうした中、FIT制度からFIP制度（※1）への転換（FIP転換）は、太陽光発電所の収益機会を広げ、再エネを長期にわたり活用していくための選択肢の一つとして注目されています。一方で、FIP転換後は発電量の計画値・実績値管理、インバランス対応、市場取引、各種精算など、従来のFIT運用にはなかった実務が発生します。

そのため、FIP制度を活用した太陽光発電所の運用においては、制度対応と日々の運用実務を一体で支援する専門的なサービスの重要性が高まっています。特に営農型太陽光発電のような運用条件が複雑な案件では、制度理解と実務運用の両面で専門的な対応が重要となります。

※1 FIP（Feed-in Premium）制度：再エネの市場統合を目的とし、市場価格に一定のプレミアムを上乗せする形で再エネ電源を支援する制度。2022年4月より国内で導入されている。（出典：資源エネルギー庁「FIP制度の解説」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/fit_fip/fip.html）

今回の導入概要

本サービスは、センコーコーポレーションが保有・運営する茨城県・群馬県内の営農型太陽光発電所を対象に、FITからFIPへの転換に伴う各種手続きと、転換後の発電計画策定、市場取引、インバランス対応、各種精算対応までを一気通貫で支援するものです。

Bluefield Energyは、FIP転換に必要な制度対応に加え、転換後の日々の運用実務を支援することで、センコーコーポレーションにおける運用負荷の軽減と、太陽光発電所の継続的な運用を支援してまいります。

〈対象概要〉

発電事業者：株式会社センコーコーポレーション

所在エリア：茨城県・群馬県内

発電所種別：営農型太陽光発電所

提供サービス：FITからFIPへの転換支援、発電計画の策定および市場取引の運用、インバランス精算、発電側課金の精算対応、発電状況・売電収益の可視化

サービス提供開始時期：2026年7月（予定）

今後の展望

Bluefield Energyは今後も、太陽光発電所オーナーの多様なニーズに応じた運用代行・アグリゲーションサービスの提供を通じて、FIP活用の裾野拡大と再エネの安定運用に貢献してまいります。

Bluefield Energyコメント：代表取締役 島田 孝文

このたび、総合的な再エネ事業を全国で展開されてきたセンコーコーポレーション様に、当社サービスをご採用いただけましたことを大変光栄に思います。本サービスを通じて、発電事業者の皆様が制度変更に伴う負荷を抑えながら円滑に運用を進められるよう、引き続き支援してまいります。

今回のご採用を機に、より多くの太陽光発電事業者の皆様に実務に即した運用支援をお届けできるよう、サービスの拡充に努めてまいります。

株式会社センコーコーポレーション 概要

社名：株式会社センコーコーポレーション

創業：1963年

本社所在地：三重県四日市市北浜町８番１６号

代表者：代表取締役 大橋 泰三

事業内容：発電事業者、不動産売買、非化石証書代理店事業、アグリゲーション事業

URL： https://www.senko-grp.co.jp/ （扇港グループ）

Bluefield Energy株式会社 概要

社名：Bluefield Energy株式会社（ブルーフィールドエナジー）

代表者：代表取締役 島田 孝文

本社所在地：東京都港区新橋５丁目１３番５号 新橋MCVビル９階

事業内容：

- 電力アグリゲーション事業（太陽光・蓄電池・併設）- 請求管理システム「BF Cloud」の開発・提供- 再生可能エネルギー発電所及び蓄電所の開発・運用代行

URL：https://bluefieldenergy.co.jp/