オンライン診療サービス「SOKUYAKU」希望時間からクリニックを探して予約できる新機能を提供開始

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：中村篤弘、以下「当社」）は、当社が提供するオンライン診療・服薬指導アプリ「SOKUYAKU（ソクヤク）」において、希望する時間帯からクリニックを探して予約できる新機能の提供を開始したことをお知らせします。

■新機能開発の背景

本機能により、ユーザーは診療科目やエリアに加え、自分の都合に合った時間を起点に医療機関を検索・予約できるようになります。

これにより、仕事や家事、育児などで日中の予定調整が難しい方でも、自身のスケジュールに合わせて受診先を選びやすくなり、よりスムーズな受診体験を実現します。

医療機関の予約においては、診療科目だけでなく、「空いてる時間に予約できるか」が受診先選びの

大きな判断材料となります。

一方で、忙しい日常の中では、空いている時間に合わせて複数の候補を比較しながら医療機関を探す

ことに手間がかかるケースも少なくありません。「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、自宅やオフィスにいながらオンライン診療や服薬指導を受けられ、処方薬の受け取りにも対応する医療サービスとして提供されています。

今回、ユーザーの予約体験をさらに向上させるため、“行きたいクリニックを探す”だけでなく、“行ける時間から探す”という新たな導線を追加しました。

■新機能の概要

今回追加した新機能では、ユーザーが希望する日時・時間帯を指定することで、その条件に合ったクリニックを探し、予約へ進むことが可能になります。

これにより、以下のような利用シーンを想定しています。

1．予定の合間に受診先を探したいとき

仕事の休憩時間や家事・育児の合間など、限られた時間に受診できるクリニックを探しやすくなります。

2．空いている時間を基準に効率よく予約したいとき

従来の「クリニックを選んでから空き枠を確認する」流れだけでなく、最初に時間を決めて候補を探せるため、予約までの負担軽減が期待できます。

3．受診機会の取りこぼしを防ぎたいとき

「あとで予約しよう」と後回しになりがちな受診も、空いている時間帯を基準に検索できることで、必要なタイミングでの予約行動につなげやすくなります。

当社は今後も「SOKUYAKU」を通じて、患者にとって使いやすく、医療機関にとっても運用しやすい医療アクセス基盤の整備を進め、医療DXの推進に貢献してまいります。

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで

計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能などを備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL：https://sokuyaku.jp/

ジャンル：メディカル 医療

ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：665百万円（2025年11月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/

【取材依頼・問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせ先

ジェイフロンティア広報事務局

Mail：pr-info@jfrontier.jp