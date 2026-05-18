高専のインターンシップ運営を効率化するDX支援ツール「Kosen Intern Hub」、長岡高専に導入が決定

株式会社プロッセルホールディングス

株式会社プロッセル（本社：新潟県新潟市、代表取締役CEO：横山和輝、以下「プロッセル」）が運営する高専のインターンシップ運営を効率化するDX支援ツール「Kosen Intern Hub」が、国立高等専門学校機構 長岡工業高等専門学校（所在地：新潟県長岡市、校長：鈴木 秋弘、以下「長岡高専」）に導入されました。今後は他高専への展開も視野に入れており、高専の学校運営の効率化をサポートしてまいります。

■Kosen Intern Hubとは

学生・企業・教職員・高専全体の情報を一元管理し、インターンシップの運営を効率化するDX支援ツールです。これまで担当者が手作業で行っていた、インターンシップの募集情報・マッチング・履歴管理・単位認定などの業務に一貫して対応することができます。

■取り組みの背景・課題

高専の実践的な教育において、インターンシップは重要な位置づけを持ちます。しかし、毎年企業から寄せられる300～350件のインターンシップ情報は、メールやFAXで届くことが多く、学校側の担当者が手作業で対応せざるを得ない状況が続いていました。その結果、担当者は膨大な時間をインターンシップ運営に費やしており、業務負荷の大きさが深刻な課題となっていました。

こうした現状を踏まえ、当社ではインターンシップ運営を効率化するDX支援ツール「Kosen Intern Hub」を開発しました。約1年間、教職員や学生の声を丁寧に反映しながら運用フローを最適化し、実用レベルのシステムを開発してまいりました。

今後は、他の高専への導入も視野に入れながら、持続可能で質の高いインターンシップ運営の実現を目指してまいります。



■今回の導入についてのコメント（長岡高専より）

「高等専門学校における教育は、実践的な学びを重視しており、その中核をなすのがインターンシップ実習です。インターンシップはカリキュラムに組み込まれ、学生が社会や産業界と直接接点を持つ貴重な機会となっています。しかしながら、その実施にあたっては、学生一人ひとりに適した実習先を選定する必要があり、事務担当者および担任教員にとって大きな業務負担となっているのが現状です。

インターンシップ情報を自動で収集・整理し、学生とのマッチングを支援するアプリケーション「KOSEN Intern Hub」は、事務および教員の負担を大幅に軽減することが期待されます。学生にとっては、希望に合ったインターンシップ先を迅速に決定できるほか、実習内容の詳細を事前に確認でき、受け入れ企業側にとっても、書類手続きのペーパーレス化が図れるほか、学校および学生とのコミュニケーションがより円滑になるといったメリットが期待されます。」

■株式会社プロッセル

「高専人を幸せに。そしてその周りの人へ。」をビジョンに掲げる、長岡高専発のスタートアップ企業です。高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を複数展開しています。

○新卒採用事業：高専生を採用したい企業向けに、高専生と企業との接点を創出するイベント「With KOSEN」の企画・運営

○転職・副業支援事業：高専卒業生に特化した転職エージェント「EnCycle Agent」を運営

○起業支援事業：起業を目指す高専生や起業家教育に力を入れたい高専のサポート、M&Aによる高専出身の起業家支援

○教育事業：高専への入学を目指した学習塾、プログラミング技術を磨くための教室を運営

社名：株式会社プロッセル

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2020年6月5日

HP : https://prossell.jp/

■株式会社プロッセルホールディングス

プロッセルホールディングスは、独自開発のAIと町工場のM&Aを融合させ、日本の製造業をアップデートするAIロールアップ企業です。熟練工の技術資産を「FAエンジニアリングOS」でデータ化・標準化することで、垂直統合モデルによる圧倒的な生産性を実現。例えばこれまで1週間を要していた設計・見積工程を、AIプロダクトへの置き換えで最短1時間へと短縮します。M&Aによる事業承継とテクノロジーの実装を両輪で回し、ものづくりの未来を次の100年へ繋いでいきます。

【主要子会社】

○「株式会社プロッセル」：高専生を対象にしたキャリアパートナー事業を展開

○「株式会社越後鐡工所」：オーダーメイドFA製造事業を展開

○「株式会社プロッセルテクノロジーズ」：高専出身のハイスキルなエンジニアと連携したソフトウェア開発事業

社名：株式会社プロッセルホールディングス

代表取締役CEO：横山 和輝

所在地：〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-2

設立 : 2025年11月5日

HP ：https://hd.prossell.jp