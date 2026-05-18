製販一体で進める物流・サプライチェーン改革

株式会社梅の花グループ

株式会社梅の花グループ（本社：福岡県久留米市）は、当社が推進する物流・サプライチェーン改革の取り組みについて、経済産業省が公表する「CLO（Chief Logistics Officer）事例集」に掲載されたことをお知らせいたします。

当社では、物流を単独の機能として捉えるのではなく、「製販一体」での全体最適をテーマに、製造・営業・物流・調達を横断した構造改革を推進しております。

■ 経済産業省「CLO取組事例集」掲載について

梅の花グループが推進する、製販一体での物流・サプライチェーン最適化の取り組みが、経済産業省「CLO取組事例集 ～物流改革の実践と成果～」に掲載されました。

▼経済産業省「CLO取組事例集 ～物流改革の実践と成果～」

■ 背景｜物流課題への対応から、全体最適へ

掲載ページはこちら :https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/CLO_collection_of_cases.pdf▼掲載企業一覧（一部抜粋）

物流業界では、2024年問題やドライバー不足、エネルギー価格高騰などを背景に、従来の「部分最適型」の運営だけでは持続的な物流維持が難しくなっています。

梅の花グループにおいても、多品種小ロット・365日配送・温度帯管理など、外食・中食事業特有の物流課題を抱えており、物流部門だけでなく、製造・営業・商品部門を含めた横断的な改善が必要となっていました。

こうした背景から当社では、「物流を起点としたサプライチェーン全体の最適化」をテーマに、全社横断での改革を進めています。

■ “まずは可視化から” 現場主導で進める改善活動

当社では、高度なシステム導入を前提とするのではなく、まずは現場で把握できるデータを整理・可視化するところから改善をスタートしました。

輸配送条件、積載状況、在庫推移、納品条件などを一つひとつ確認しながら、

- 幹線輸送の見直し- 積載効率改善- 在庫適正化- 店舗配送条件の調整- 物流事業者との定期協議

など、現場と連携した改善活動を継続しています。

また、物流改善だけでなく、製造条件や販売条件も含めて見直すことで、「部分最適」ではなく「全体最適」での改善を推進しております。

■ 物流を起点にしたサプライチェーン改革へ

▼当社掲載ページ（一部抜粋）

現在は物流領域に留まらず、

- SKU最適化- 調達リードタイム見直し- 在庫運用再設計- 拠点間輸送の最適化- 製販一体での需給最適化

など、サプライチェーン全体を見据えた取り組みへ活動を拡大しています。

物流を単なるコストとして捉えるのではなく、「企業活動全体を支えるインフラ」として再定義し、持続可能な供給体制づくりを進めています。

■ 今後について

今回の掲載は、当社単独の取り組みではなく、物流事業者様・取引先様・現場従業員をはじめ、多くの関係者の皆様と共に進めてきた改善活動の積み重ねによるものと考えております。

今後も梅の花グループでは、「食」を支えるサプライチェーン全体を見据えながら、持続可能な物流・供給体制の構築に取り組んでまいります。

「花咲く、食のひとときを。」を支える企業として、これからも全体最適を目指した改善活動を推進してまいります。